"Мама плачет, папа заболел, а мне все равно". История Даулета, которая потрясет вас

Редакция Kaktus.media продолжает цикл материалов о людях с различной зависимостью, выздоравливающих по программе 12 шагов.

Героями публикаций были анонимные алкоголики и переедающие. Сегодня речь пойдет о людях с зависимостью от химических веществ (препараты и средства, которые при приеме вызывают измененное сознание).

Самое важное - сначала работать с родственниками зависимого, а потом с ним самим, считают выздоравливающие наркопотребители. Почему? Ответ - в истории нашего героя Даулета.

- Меня зовут Даулет, и я консультант по химической зависимости.

Я 25 лет употреблял различные наркотики. Начал в 14 лет во дворе. Мы были предоставлены самим себе в субкультуре, одним из элементов которой предполагалось употребление легких курительных наркотиков. После этого были и алкоголь, и таблетки. Примерно до 18 лет были алкоголь и марихуана. Потом я попробовал наркотик опиумной группы. И сразу мысль: "Вот оно! Я столько времени потерял". И началось...

"Я работал наркоманом 24 часа"

По образованию я юрист. Поступил в вуз при конкурсе 15 человек на место. Были у меня особенности: выучить и на каком-то азарте сдать, приколоться, возвыситься над толпой. Мол, эти заучки, а я курю и бухаю, но все равно сдаю...

Но тут начались тяжелые наркотики. Так что я с горем пополам доучился. Успел поработать по специальности.

Но чем бы я ни занимался, я работал наркоманом 24 часа в сутки: как употребить, как найти деньги и способы употребить еще, как сделать так, чтобы об этом не узнали... Наркотик заменил мне и личную жизнь, и друзей. Ничего не надо было, кроме этого сверточка. Мама плачет, папа заболел - ничего не трогает. Хотя все это понимаешь...

У меня мама очень красивая. И был момент, когда я хотел выйти на улицу, а тут мама начинает плакать: "Ты обещал прекратить. Никуда не ходить". И вот она стоит перед дверью, плачет, и у нее лицо так морщится, а я смотрю на нее и понимаю, что у нее лицо сейчас некрасивое, она плачет, а у меня ничего не дергается внутри. И я как бы "прифигел" сам с себя. И пошел, употребил. Но с той поры я начал много думать, приближаться к осознанию, что со мной произошло, что я так сильно изменился. Тогда у меня не было слов, понятий, которыми я владею сегодня, для описания происходящего со мной.

"Казалось, за мной следят"

Есть в 12-шаговой программе такое понятие, как "бессилие" - невозможность контролировать собственные желания или действия, связанные с употреблением. Эта штука просто сильнее: мама плачет, отец болеет, война идет, эпидемия в стране... Вообще все равно.

У меня был опыт употребления синтетических наркотиков. Был день, когда моего наркотика не было и денег тоже. Были ребята, которые нашли замену и пришли с ней ко мне. Мол, хочешь? Я попробовал, и на вторые сутки дебильного марафона, когда не можешь ни сидеть, ни спать, ни есть, идет сильная мозговая активность. И это состояние я снял только с помощью героина. Еще употреблял несколько раз, притом что знал о последствиях.

В чем опасность этих видов наркотиков? Человек втягивается незаметно, а прогресс идет намного быстрее, чем при употреблении привычных наркотиков типа героина. К тому же эти наркотики связаны с двойным диагнозом: речь о психических расстройствах. Первое проявление - это параноидальный бред, бред преследования: "за мной следят, везде камеры, прослушки", "жена изменяет", "одна и та же машина два раза проехала". Потом галлюцинации и точка невозврата, когда люди не возвращаются в существующую реальность. Это очень быстро наступает: от года до трех лет.

Бросить употреблять вынудили

Как решил завязать? Это было 15 января 2015 года. Я пришел домой и говорю маме: "Все, я больше не могу. Давай что-нибудь делать". Мама заняла деньги у соседей, и меня положили в детокс. Врач-нарколог спросил: "Что на этот раз скажешь? Было ведь уже такое". А в наркомании есть круг безумия: производство одних и тех же действий с надеждой на другой результат. И я каждый раз делал одно и то же, говорил одно и то же, даже одеваюсь в то же самое и разговариваю с теми же людьми. И почему-то думаю, что в этот раз будет по-другому. И в этот же процесс попадают мои близкие, делая одно и то же каждый раз: вытаскивают меня из милиции, решают мои долговые проблемы, покупают мне машину и почему-то надеются на другой результат.

За годы зависимости у меня сложились механизмы защиты заболевания - так называемые иллюзии, механизмы его отрицания, неузнавания его, минимизация последствий: "раз в неделю уколоться можно", "анаша не героин", "водку не буду, только пиво". Объяснял себе, что я не какой-то подзаборный бомж.

И вот тогда в клинике с родителями зашел консультант по 12-шаговой программе, и я вынужденно принял решение попробовать ее. Бах! И все четко начинает укладываться в голове как по полочкам. В программе нет менторского тона, нет врачей в белых халатах, лишь равные консультанты, имеющие такой же опыт, которым дано про это говорить. Всех остальных я до этого обесценивал: даже самый заумный психолог что-то говорил, но у него не было ответа на единственный вопрос, который мне был нужен: "Вы сами употребляли?" И далее: "Вы знаете, что такое героиновая ломка?", "Вы воровали в супермаркете, имея высшее юридическое образование? Нет? О чем вы тогда можете мне рассказать".

В программе мне дали практический опыт болезни и опыт выздоровления. Уникальные задания, которые позволяют разрушить иллюзии. Программа позволяет анализировать свое состояние и понимать, что с тобой происходит.

Родня получает свой "наркотик"

Для выздоровления очень важно, чтобы родственники зависимого осознали свою созависимость. Невозможно без этого. Потому что созависимые раз за разом готовы решать проблемы зависимого, потому что им так легче. Наркоманы употребляют наркотики, а созависимые - контроль. И они обретают состояние, сходное с состоянием наркопотребителя.

Контроль - это наркотик для созависимых.

Мама приносила мне таблетки или алкоголь, чтобы я из дома не выходил. Или давала деньги, чтобы я не воровал. Она не решала мою проблему, а усугубляла ее. Иногда вырвать из этого круга созависимых мам и пап невозможно.

До тех пор пока у зависимого есть где жить, что есть и во что одеться, он будет употреблять. Нужно, чтобы созависимые обрубили эту помощь - выстраивать линию мотивационного поведения.

Сейчас я выздоравливающий, потому что говорить "выздоровевший" нельзя - это достижение определенной цели, после которой идти некуда - регресс. То есть мой процесс выздоровления - длиною в жизнь.

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