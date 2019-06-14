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У Зарылбека Рысалиева замедленная и невнятная речь. Его навещают только родные

Депутата перевели в общую палату. Супруга постоянно находится рядом с ним

 

Депутата ЖК, бывшего министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева из реанимации перевели в общую палату. Об этом Vesti.kg сообщила заместитель главного врача больницы Управделами президента Александра Олексюк.

 

-Его состояние оценивается как средней тяжести,- пояснила Олексюк. - Диагноз остается тот же. Больного перевели в общую палату. У него сохраняется нестабильность давления и нестабильный уровень сахара в крови. Ходить ему можно только внутри палаты. Речь замедленная и невнятная.

 

Как уточнила заместитель главврача, в настоящее время Рысалиева навещают только родственники и супруга, которая находится постоянно рядом с ним.

 

Напомним, экс-глава МВД и ГСИН, депутат парламента Зарылбек Рысалиев 7 июня был госпитализирован после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

 

 


 
vesti.kg

           

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