У Зарылбека Рысалиева замедленная и невнятная речь. Его навещают только родные

Депутата перевели в общую палату. Супруга постоянно находится рядом с ним
Депутата ЖК, бывшего министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева из реанимации перевели в общую палату. Об этом Vesti.kg сообщила заместитель главного врача больницы Управделами президента Александра Олексюк.
-Его состояние оценивается как средней тяжести,- пояснила Олексюк. - Диагноз остается тот же. Больного перевели в общую палату. У него сохраняется нестабильность давления и нестабильный уровень сахара в крови. Ходить ему можно только внутри палаты. Речь замедленная и невнятная.
Как уточнила заместитель главврача, в настоящее время Рысалиева навещают только родственники и супруга, которая находится постоянно рядом с ним.
Напомним, экс-глава МВД и ГСИН, депутат парламента Зарылбек Рысалиев 7 июня был госпитализирован после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.
vesti.kg
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