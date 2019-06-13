Беременную женщину водворили в СИЗО-1 за кражу старого телефона

Бишкек, "Саясат. kg". По данному заявлению аппарат Омбудсмена направил в прокуратуру Свердловского района г. Бишкек соответствующее обращение.

12 июня 2019 года Омбудсмен КР Т. Мамытов, в ходе посещения СИЗО-1 г. Бишкек, побеседовал с гражданкой Б.С., которая ранее обратилась с заявлением на имя Акыйкатчы по поводу нарушений ее прав со стороны следователя и судебных органов Свердловского района г. Бишкек.

Данная заявительница сообщила, что украденный ею телефон был не новым, а б/у и он был возвращен потерпевшему, о чем у неё имеется соответствующая расписка, а также рассказала о том, что у нее имеется ребенок в возрасте 1 года и 2 месяцев, и в настоящее время она находится на третьем месяце беременности.

По мнению Акыйкатчы, в данном случае, судья Свердловского районного суда г. Бишкек Ж. Сабырова необоснованно избрала меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Б.С. в СИЗО-1 г. Бишкек. В частности, судья не учла наличие у Б.С. раннего срока беременности и малолетнего ребенка, а также размера стоимости телефона, который не превышает 10 тыс. сомов, что, в соответствии с установленным законом минимального порога похищенного, должно квалифицироваться и рассматриваться соответствующими статьями Кодекса о проступках.

Кроме того, как ранее было установлено сотрудниками аппарата Омбудсмена в ходе выезда в ИВС ГУВД г. Бишкек, гражданка Б.С. содержалась в данном изоляторе сверх срока, определенного законом (с 31 мая 2019 года по 8 июня).

По данному заявлению аппарат Омбудсмена направил в прокуратуру Свердловского района г. Бишкек соответствующее обращение.