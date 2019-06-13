Жусупжан Жээнбеков ждет наступления осени, потирая руки

Кто не знает Жусупжана Жээнбекова, который в социальных сетях выражает свое мнение относительно негативных явлений в обществе, остро критикует?

Дважды был губернатором Джалал-Абада, один раз – губернатором Таласа. Известно, что умеет работать с народом в особых ситуациях, в тяжелых положениях. Помнится, при кровавом режиме Бакиева он остро критиковал власть, из-за чего потерял сына. В общем, этот человек пережил тяжелые испытания. В данное время наш герой отдыхает. Есть выражение: «Если твоему отцу за 60, то обманом воспользуйся остатками его сил», – Жусуке в нынешнем состоянии хорошо бы поработал на руководящей должности. Став руками и ногами для власти. Что будет, если на него не обратят внимание и к осени он активизируется, поддержит старого друга Атамбаева и уйдет в непримиримую оппозицию? Жусупжан Жээнбеков умеет сотворить сенсацию, повести за собой народ. Наверное, не будет бездействовать, если осенью политическая ситуация раскачается. Возможно этого и ждет, потирая руки…

Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 6, gezitter.org