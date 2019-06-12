В южной столице КР проигравший в казино миллионы свел счеты с жизнью

Темурлан Алиев, месяц назад рассказавший о казино в ошской гостинице DeLuxe, где проиграл много денег, свел счеты с жизнью.

Родственники нашли его 2 июня повешенным на собственной кухне, сняли с петли и сразу отвезли в Ошскую городскую больницу. Около недели он пролежал в коме и, так и не придя в сознание, скончался 8 июня.

Пресс-секретарь городского управления внутренних дел (ГУВД) Оша Замир Сыдыков сообщил, что дело о самоубийстве Алиева будет прикреплено к его заявлению о казино: «Данный факт зарегистрирован в ГУВД Оша как самоубийство. Но я думаю, что дело об этом суициде и уголовное дело по его ранее написанному заявлению должно быть объединено».

У Темурлана Алиева остались жена и две несовершеннолетних дочери. По словам близких, в последние дни он практически не выходил из дома. «После того, как он открылся, почти перестал выходить из дома, - говорит один из его близких родственников, пожелавший остаться неизвестным. – Вообще не стал появляться на улице. Может, стеснялся? Или кто-то его запугал? Этого мы не знаем. Предлагали ему: сходи в мечеть, почитай намаз. Соглашается, но никуда не идет».

Отец Темурлана - Рахман Алиев - провожает сына в последний путь. Он говорит, что до конца будет бороться за закрытие казино в стране: «В Кыргызстане азартные игры запрещены. Но как они так спокойно, открыто работают? Я вот этого не понимаю. Если не умру, то до конца буду бороться с этим злом. Надо будет - и до Сооронбая Жээнбекова дойду. Я уже старик, которому глубоко за 60. Если бог решит забрать меня на тот свет, что ж поделать…».

Месяц назад Рахман Алиев рассказывал, что общая сумма проигранных сыном денег достигла 6,5 млн сомов (более 93 тысяч долларов) и в доме не осталось денег даже на хлеб с чаем. «За три года сын проиграл трехкомнатную квартиру и шесть машин. Деньги, которые зарабатывал младший сын, работая в России, тоже уходили туда. Все, что мы зарабатываем, уходит в казино. Мы с супругой пенсионеры. В последний раз он, оказывается, проиграл машину «Портер», которую брал у кого-то в аренду и работал на ней. Теперь не знаем, чем компенсировать этот проигрыш».

Темурлан Алиев при жизни открыто рассказал о том, что в ошской гостинице DeLuxe зона отдыха превращена в казино: «Заходим мы сюда. Людей обычно много. За раз можно увидеть 20-25 человек. Остальные ждут своей очереди. Заходите и вносите по 2,5, 10 тысяч сомов. Это самое настоящее казино».



На основании этих признаний Темурлана, ГУВД Оша возбудило уголовное дело в отношении этого развлекательного клуба. Но по сей день милиция не применила никаких мер по отношению к этому заведению. «Ранее в отношении игрового клуба DeLuxe было возбуждено три уголовных дел, - говорит Замир Сыдыков. – И во всех трех случаях эксперты вынесли заключение о том, что «на оборудовании нет признаков устройств для азартных игр». И на основании этих заключений уголовные дела были закрыты. Эти заключения связали по рукам милицию. В связи с последним заявлением в отношении развлекательного клуба в гостинице DeLuxe вновь было возбуждено уголовное дело. Изъятые аппараты отправлены на экспертизу. Сейчас мы ждем ее выводов».



