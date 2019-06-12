По делу Раима Матраимова отправлены запросы в комбанки – ГСБЭП

По фактам, озвученных в журналистском расследовании радио «Азаттык» про Райымбека Матраимова, идут оперативные следственные мероприятия.
Об этом на заседание парламента сообщил председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР Бакир Таиров.
По его словам, по платежным данным, озвученным в расследование, отправлены все соответствующие запросы в коммерческие банки.
«Все материалы, которые были озвучены в расследовании «Азаттык Медиа», зарегистрированы. Также мы встречались с журналистом и решили вместе с ним провести проверку. По брату Исламбеку Матраимову могу сказать, что он был отстранен от должности в службе безопасности в ГСБЭП, приказ вышел от 22 мая», - сказал Таиров.
Напомним, ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил ГСБЭП тщательно проверить все факты, озвученные в журналистском расследовании, где было озвучено, что родные и друзья Матраимова вывозят из Кыргызстана крупные суммы.
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