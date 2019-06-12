Кыргызстанцы убрали за собой мусор после матча с Палестиной

В сети опубликовали видео, как кыргызстанские болельщики после товарищеского матча с Палестиной, убирают за собой мусор с трибун.
Многих пользователей Сети это обрадовало и обнадежило.
«Значит, еще не все потеряно»
«Лед тронулся, спасибо японцам за пример», — комментировали они и делились этим видео на своих страницах.
Прецедентом такому поведению стало поведение японских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018. Зрителей поразили японские болельщики, которые после каждого матча убирали за собой мусор с трибуны. А один из них был в кыргызском ак-калпаке. Тогда пользователей социальных сетей обрадовало не только наличие кыргызского национального головного убора на голове у болельщика, но еще и их культура поведения в общественных местах.
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