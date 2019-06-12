Текебаев: «Нынешние следователи не разбираются в законах»

Находящийся за решеткой лидер партии «Ата Мекен», ныне лечащийся Омурбек Текебаев поделился своим мнением относительно взятия под стражу Аиды Саляновой.

«Только парламент дает разрешение на привлечение к ответственности президента, депутатов Жогорку Кенеша, генпрокурора. Чтобы привлечь к ответственности судей, нужно одобрение Совета судей. Всем нам известно, что Аиду Салянову обвиняют по делу, связанному с ее деятельностью на посту генпрокурора. Согласно решениям Конституционной палаты и Верховного суда, обязательно необходимо одобрение Жогорку Кенеша, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Без этого все действия по отношению к Аиде Саляновой останутся незаконными. А осуществляющий такие действия человек должен ответить перед законом», - сказал Текебаев. Кроме того, Текебаев отметил, что сейчас не хватает квалифицированных кадров и нынешние следователи не разбираются в нормах Конституции. Он выразил уверенность в том, что Жогорку Кенеш разберется в незаконных, антиконституционных действиях против Аиды Саляновой.

Источник: газета «Факты.kg» №23 от 11.06.2019 / стр. 3, gezitter. org