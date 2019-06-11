Модернизация ТЭЦ Бишкека. Как это было на самом деле?

Бишкек, “Саясат. kg”. Предложение TBEA было единогласно отклонено в виду высокой оценочной стоимости проекта, а также его технических и технологических недостатков.

В настоящее время идет два суда по итогам модернизации ТЭЦ Бишкека. Первый по причинам аварии на теплоэлектроцентрали, а второй по коррупции на столичной ТЭЦ. По обоим делам фигурантами дела проходит экс-премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, экс-директор Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-руководитель ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов, экс-заместитель главы "Электрических станций" Жолдошбек Назаров, исполнительный директор группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов и экс-министр финансов Ольга Лаврова, а также другие лица.

Следствие выяснило, что ущерб государству составил 111 млн. долларов США. Выяснилось и то, что модернизация ТЭЦ проходила с грубыми нарушениями и то, что бывший премьер С.Исаков лоббировал интересы китайской компании TBEA, на что указывают его встречи с представителями китайской компании.

Если взглянуть на историю модернизации ТЭЦ, то как выяснилось данный проект рассматривался еще во временам правления Бакиевых. А именно 11 февраля 2010 года состоялось совещание у руководителя Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям Максима Бакиева. Также стало известно, что перед совещанием М.Бакиев сообщил о том, что на совещании будет оглашена конфиденциальная информация и поэтому по согласованию с тогдашним президентом КР К.Бакиевым, информация не подлежит разглашению. На совещании присутствовали Руководитель ЦАРИИ М.Бакиев, его заместитель А.Елисеев, руководитель службы коммуникаций ЦАРИИ С.Исаков, председатель ОАО «Дастан» А.Ширшов, гендиректор ОАО «Электрические станции» С.Балкибеков, гендиректор ОАО «НЭС Кыргызстан» А.Садыков.

Итак, на совещании Балкибеков сообщил, что имеется несколько вариантов модернизации ТЭЦ Бишкека. Согласно первому, он отметил, что ведутся переговоры с Tebian Electric Apparatus Stock Co Ltd (TBEA) и Всемирным Банком. В своем докладе Балкибеков сообщил, что китайская компания объявила полную стоимость проекта ТЭЦ Бишкека в размере 200 млн. долларов США. При этом он указал, что для финансирования предлагается использовать кредит Эксимбанк. При этом он отметил, что предлагаемый TBEA проект газотурбин вообще является устаревшим, так как он проектировался в 60-е годы в СССР. По словам Балкибекова, проект, предложенный специалистами Всемирного банка, составит всего 150 млн. долларов США. Из них 100 млн. долларов США выделяется самим ВБ, а 50 млн. долларов США предложено финансировать кыргызской стороне. Он подчеркнул, что Всемирный Банк при модернизации ТЭЦ столицы обязуется обеспечить применение современных западных технологий и установку новейшего европейского оборудования.

В ходе обсуждения, участники единогласно приняли решение, что предложение Всемирного Банка является приоритетным и отвечающим интересам страны. Предложение TBEA было единогласно отклонено в виду высокой оценочной стоимости проекта, а также его технических и технологических недостатков.

Как можно видеть, в то время было осознание того, что китайское предложение не соответствует интересам страны, несет большую нагрузку на государство в виду того, что это был кредит Эксимбанка. Также было понимание того, что предложенные технологии и оборудование является устаревшим. Знавший об этом всем Сапар Исаков все же смог протолкнуть именно TBEA для реализации модернизации ТЭЦ Бишкека. Кроме того, стоимость проекта китайской компанией не без его участия удалось раздуть до 386 долл. долларов США и на этом он смог хорошо подзаработать. А ведь если бы был выбран второй вариант, предложенный Всемирным Банком, то финансовая нагрузка была бы куда ниже, как и то, что на ТЭЦ Бишкека стояло бы новейшее западное оборудование ив возможно аварии в 2017 году не произошло бы. Кроме того, жители и гости Бишкека не страдали бы от экологических проблем, которые в настоящее время усугублены работой ТЭЦ. Поэтому С.Исакову и другим чиновником нужно ответить перед законом за содеянное, не пытаясь при этом вводить общественность в заблуждение.