Депутат: Осмелился бы Абдраимов сказать, что ему не нравится лицо Матраимова? 

Дастан Бекешев уверен, что поведение главы Чуйской области не заслуживает прощения, поэтому чиновника следует уволить
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с предложением уволить полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова, который оказался в центре скандала после того, как сказал журналистке: «Мне не нравится ваше лицо».
Соответствующее видеообращение парламентарий опубликовал сегодня в социальной сети Facebook.
Бекешев при этом отметил, что это его личное мнение. Кроме того, нардеп задался вопросом, хватит ли смелости у главы Чуйской области сказать экс-зампредседателю ГТС Раимбек Матраимову ту же фразу, что и журналистке.
«Это прощать нельзя. Я считаю, что Туйгунаалы Абдраимова надо уволить. Уволить, чтобы другие не следовали его примеру. Я считаю, что наша власть должна разговаривать с журналистами, как Джастин Трюдо», - сказал нардеп.
VESTI.KG
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