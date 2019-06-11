Адвокат: Есть угроза жизни Аиды Саляновой в СИЗО. Ее там все ждут

Сегодня, 11 июня, на пресс-конференции выступила адвокат бывшего генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова, которая заявила, что есть угроза жизни ее подзащитной.



Напомним, Аиду Салянову задержали 3 июня по возобновленному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. 5 июня суд оставил ее под стражей до 26 июня. ГСИН заявила, что она содержится в отдельной камере.

По словам адвоката, Саляновой угрожает расправа со стороны криминалитета в СИЗО-1 Бишкека, "ведь она многих людей посадила туда, в их числе милиционеры, которые получили сроки за применение пыток".



"Именно при Саляновой начались внезапные проверки ИВС, вынесены первые приговоры в отношении силовиков, которые применяли пытки в отношении арестованных", - пояснила Сыдыкова.

В свою очередь член партии "Ата Мекен" Асия Сасыкбаева добавила, что Салянову нельзя было водворять в СИЗО-1.

"Ее вообще нельзя было заключать под стражу и предъявлять ей обвинение в коррупции и в незаконном освобождении Азиза Батукаева", - сказала Сасыкбаева.

Вчера, 10 июня, Наццентр по предупреждению пыток сообщал, что проблем со здоровьем у нее нет, но у нее раньше были проблемы с сердцем, необходимо УЗИ. "Насколько мы знаем, руководство учреждения ей не отказало и на этой неделе должны вызвать врачей к Саляновой", - сказали в Наццентре.

Справка

Вора в законе Азиза Батукаева освободили в 2013 году на основании медицинского заключения о смертельной болезни, после чего он сразу вылетел на самолете из страны. Тогда в стране разразился политический скандал, в результате которого последовали отставки. Генпрокуратура возобновила дело по освобождению вора в законе Азиза Батукаева и передала его в МВД в конце апреля 2019 года. По делу задержаны пять медиков, экс-глава Минздрава Динара Сагинбаева, начавшая сотрудничать со следствием, отпущена под домашний арест. Был задержан, а потом отпущен экс-зампрокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев. А экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов отправлен в СИЗО-1 Бишкека, но позже в МВД сообщили, что его отпустили под домашний арест.

Аида Салянова подверглась уголовному преследованию в период правления Алмазбека Атамбаева, когда была депутатом фракции "Ата Мекен". Ее осудили за то, что в бытность министром юстиции она возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, заместителю Максима Бакиева, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года. Верховный суд вынес решение в мае 2018 года. Ее приговорили к пяти годам с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Сейчас ее дочери пять лет.

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