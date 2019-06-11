Адвокат: У Саляновой в 2012-2013-х годах было много других важных дел, кроме Батукаева

"Это было ее основополагающее дело при любой власти", - сказала Сыдыкова.

"У бывшего генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой в 2012-2013-х годах было много других важных дел, кроме дела Азиза Батукаева", - сообщила сегодня, 11 июня, на пресс-конференции в Бишкеке адвокат Рабига Сыдыкова.

Она уверена, "если бы ей даже доложили прокуроры по делу Батукаева, то и тогда они наверняка требовали бы работать по закону".

Она отметила, что ее подзащитную подозревают по "дежурной статье", так как стало актуально, не задумываясь, подозревать людей и обвинять в коррупции.

Со стороны правоохранительных органов это тяжелая статья, они должны задумываться всегда. Ведь сроки по этой статье назначают от 12,6 до 15 лет тюрьмы. Чтобы просить такие сроки, должны быть неопровержимые доказательства вины человека.

"Следствие даже не потрудилось добыть доказательства. В обвинении говорится, что Салянова вступила в преступный сговор с неустановленными высокопоставленными лицами. Но если есть сговор, то должны быть установленные лица. Но о них почему-то нет информации.



Как это понимать? Сначала установите, а потом вменяйте это преступление. Должны быть роли, действия этих лиц, направленные для достижения каких-то целей", - пояснила Сыдыкова.

Она подчеркнула, что объективная сторона преступления отсутствует полностью.

Напомним, Аиду Салянову задержали 3 июня по возобновленному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. 5 июня суд оставил ее под стражей до 26 июня. ГСИН заявила, что она содержится в отдельной камере.

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