Зарылбек Рысалиев остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Медики подробно рассказали о состоянии депутата. Планируется провести консилиум
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев находится в реанимационном отделении клинической больницы Управделами президента и правительства. Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Об этом Vesti.kg сообщила заместитель главного врача по лечебной части Александра Олексюк.
- Сколько еще он пробудет в больнице, пока неизвестно, - сказала она. - Мы планируем в скором времени провести консилиум. У Зарылбека Рысалиева выявлены острая гипертоническая энцефалопатия, гипертонический криз, последствия перенесенных ишемических инсультов в 2015-2018 годы, а также сахарный диабет и коронарная болезнь сердца.
Вместе с тем Олексюк добавила, что посетителей к депутату пока не пускают. Однако у входа в реанимацию конвоиров нет.
Напомним, экс-глава МВД и ГСИН, депутат парламента Зарылбек Рысалиев 7 июня был госпитализирован после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.
VESTI.KG
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