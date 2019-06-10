Зарылбек Рысалиев остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии

Медики подробно рассказали о состоянии депутата. Планируется провести консилиум

Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев находится в реанимационном отделении клинической больницы Управделами президента и правительства. Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Об этом Vesti.kg сообщила заместитель главного врача по лечебной части Александра Олексюк.

- Сколько еще он пробудет в больнице, пока неизвестно, - сказала она. - Мы планируем в скором времени провести консилиум. У Зарылбека Рысалиева выявлены острая гипертоническая энцефалопатия, гипертонический криз, последствия перенесенных ишемических инсультов в 2015-2018 годы, а также сахарный диабет и коронарная болезнь сердца.

Вместе с тем Олексюк добавила, что посетителей к депутату пока не пускают. Однако у входа в реанимацию конвоиров нет.

Напомним, экс-глава МВД и ГСИН, депутат парламента Зарылбек Рысалиев 7 июня был госпитализирован после допроса в МВД по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.



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