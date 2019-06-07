Управление по землеустройству Чаткала нанесло ущерб государству в 10,5 млн сомов

Управление по землеустройству Чаткальского района нанесло ущерб государству в 10,5 млн сомов.
Об этом сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.
В ведомстве установили, что ответственные лица Управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Чаткальского района, в угоду ОсОО «Е.» производили неправильный расчет сельхозпотерь.
Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
ОсОО «Е.» владеет лицензиями на право пользования недрами на одном из месторождений Чаткальского района, общей площадью 67,9 гектар из которых, более 25 гектаров являются орошаемыми, 1,7 гектар богарными, 19,78 каменистым пастбищем, а 0,65 гектаров залежами.
Однако, при предоставлении в Управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество ОсОО «Е.» исказило данные об арендуемой земле. Ответственные лица управления нанесли государству ущерб на 10 млн 597 тыс. 934 сомов.
В настоящее время принимаются меры по возмещению причиненного ущерба в бюджет государства.
Автор К-Nеws
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