Молодой джигит раскритиковал министра образования

Основатель образовательного центра «Перспектива» Нурсултан Кубанов обратился в Министерство образования и науки, раскритиковал министерство за отсутствие реальных реформ.
По его словам, Министерство образования Кыргызстана за 24 года отправляет студентов на бюджетное обучение только в 6 стран, в то время как Казахстан отправляет студентов в 20 стран.
«С целью увеличения бюджетных квот мы просим передать полномочия международного отдела министерства в нашу команду. Я могу гарантировать, что добуду более 1 000 квот, выступая в качестве представителя Министерства образования», - говорится в обращении молодого предпринимателя.
27-летний Нурсултан Кубанов работает с проектами, отправляющими на обучение за границу.
Источник: газета «Азия news» №22 от 06.06.2019 / стр. 11, gezitter.org
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