МИД Кыргызстана призвал посла Турции не вмешиваться в дела страны

Министерство иностранных дел 6 июня вызвало посла Турции в Кыргызстане Дженгиза Камиля Фырата в связи с посещением им села Орок, где накануне произошел конфликт между местными жителями.
Турецкой стороне была вручена нота, в котором внешнеполитическое ведомство призвало посла своими действиями «не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана, проявлять сдержанность и уважение национального законодательства КР», - сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.
5 июня в селе Орок Сокулукского района Чуйской области после айт-намаза произошел конфликт между тремя подростками. Словесная перепалка переросла в драку, в результате двое подростков 2003 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы.
В селе собрались родственники пострадавших, которые призывали к провокационным действиям. По информации МВД, некоторые собравшиеся родственники и односельчане сожгли стог сена в одном из домов, разбили камнями окна примерно 12 домов и стекла автомашин, припаркованных во дворе.
На место также прибыл посол Турции в Кыргызстане Дженгиз Камил Фырат, который встретился с местными жителями. В комментариях журналистам он объяснил, что в селе живет сотрудница посольства, которую он приехал забрать. Но пользователи соцсетей расценили его действия как вмешательство во внутренние дела страны.
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