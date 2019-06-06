Во время саммита глав государств ШОС подпишут около 20 документов

На саммите глав государств ШОС планируют подписать около 20 документов.
Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.
Он обозначил основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС: повышение международного авторитета организации, развитие сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
«В рамках председательства состоялось более 60 заседаний министерского и экспертного уровня как на территории КР, так и других государств ШОС», — отметил Данияр Сыдыков.
Он добавил, что к саммиту ШОС стороны прорабатывают около 20 итоговых документов, подписание которых ожидается во время него. «Среди них Бишкекская декларация и другие документы в различных сферах», — заметил завотделом.
В саммите запланировано участие глав России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. От государств-наблюдателей планируется участие президентов Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.
Саммит глав государств ШОС пройдет в Бишкеке 14-15 июня.
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