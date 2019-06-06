Суд по модернизации ТЭЦ: Ж.Сатыбалдиев — представителю Минфина: Может выйти так, что мы поменяемся местами

В Свердловском районном суде сегодня, 6 июня, состоялось судебное заседание по модернизации ТЭЦ Бишкека по уголовному делу в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Лавровой, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, Ж.Назарова, Т.Бримкулова.

Суд продолжил допрос свидетеля — представителя Минфина Азамата Исакова.

Обвиняемый Айбек Калиев попросил назвать точные сроки по модернизации, когда начата модернизация и когда кредитное соглашение вступило в силу.

Представитель Минфина сказал, что все тут в равных правах и попросил быть более корректными по отношению к свидетелям.

«Предметом данного разбирательства является кредитное соглашение от 2013 года. Названия и года мы предоставили, дополнительные вопросы, не имеющие отношения к этому соглашению, предоставили (по годам, по суммам). Если еще будут вопросы, письменно отправьте, мы подготовимся», - сказал он.

А.Калиев попросил ответить на вопрос.

А.Исаков сказал, что соглашение было подписано в 2014 году. Был ряд условий по вступлению в силу кредитного соглашения, уточнил он.

Обвиняемый попросил зачитать эти условия.

А.Исаков сказал, что настоящее соглашение подписано кредитором и заемщиком, кредитор получил удостоверенные копии, дата указана в уведомлении о вступлении в силу кредитного соглашения. Соглашения было подписано после 25 апреля, заявил он.

А.Калиев попросил назвать точную дату, когда была начата модернизация.

Свидетель сказал, что в 2014 году после подписания.

«Вы уверены?» - спросил А.Калиев

«Вы в тот раз утверждали, что ТЭО не было, а было предТЭО, вы сказали, что знакомились с уголовным делом, каким образом в заключении судебных экспертов в 51 томе дела есть ТЭО. Вопрос в том, отличает ли представитель Минфина ТЭО от предТЭО?» - спросил А.Калиев.

А.Исаков сказал, что ТЭО — это обоснованный и объемный документ, который состоит из 3 и более частей. Тот документ, который был представлен, не обладал такими данными.

«Какими данными? Техническими и финансовыми?» - спросил А.Калиев.

А.Калиев попросил зачитать абзац третий на станице 191.

«Мы сегодня до вечера будем слушать пояснения обвиняемого», - сказал прокурор.

«Каким образом, у судэксперта есть ТЭО, а у вас нет?» - спросил А.Калиев.

Обвиняемый Сапар Исаков спросил, какие документы от кыргызской стороны в лице Министерства финансов были направлены в китайский «Эксимбанк».

«Большая просьба дать письменный ответ», - сказал он, пояснив, что в прошлый раз представитель Минфина, зачитывая перечень, называл ТЭО.

Далее С.Исаков попросил сказать, чьим требованием является обязательное строительство «под ключ»?

Представитель Минфина сказал, что контрактное соглашение было подписано «Электрическими станциями», которые будут отвечать после обеда.

«Это относится непосредственно к Минфину. Может кто-нибудь другой ответить? Этот вопрос имеет непосредственное отношение к Минфину. Если вы не готовы, то подготовьтесь. Это имеет отношение к кредитному соглашению. Сейчас от этого зависит наша судьба. Мы тут сидим, не знаем, в чем нас обвиняют», - сказал С.Исаков.

Представитель Минфина спросил, согласно кредитному соглашению, о каком пункте идет речь?

Судья спросила, может ли свидетель сказать, кто инициировал.

Прокурор попросил, чтобы представитель подготовился за время перерыва.

«Вы наше положение поймите, мы тут 1,5 года сидим. Время пройдет, может так получится, что мы местами поменяемся. Этот просто история. Это не угрозы, надо подготовиться. Уже мы четвертый раз одни и те же вопросы задаем», - сказал Ж.Сатыбалдиев.

(АКИpress)