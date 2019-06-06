Туйгунаалы Абдраимов объяснил, почему ему не понравилось лицо журналистки в Ороке

Полпред Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов оказался в центра скандала из-за отказа давать интервью журналистке в Ороке.

Вчера во время конфликта в Ороке Абдраимов отказался отвечать на вопросы журналистки, заявив, что ее лицо ему не нравится. Он давал комментарий только журналистам "Ала-Тоо-24". Журналисты считают, что чиновник тем самым нарушил закон и ограничил доступ к информации. Они собираются начать сбор подписи с требованием отставки Абдраимова, а также встретиться с ним лично.

Туйгунаалы Абдраимов прокомментировал Kaktus.media этот инцидент.

-Все обсуждают ваше высказывание журналистке в Ороке. Может, вас не так поняли? Вообще как происходил этот разговор?

- Всякая публикация полезна, кроме некролога (смеется).

- Что вы имели в виду, говоря, что ее лицо не понравилось?

- Во-первых, как только мне сообщил начальник ГУВД о случившемся в Ороке, я сразу подъехал. Я не обязан отчитываться перед журналистами, во сколько я пришел, во сколько ушел, правильно? А она мне задает вопросы: во сколько вы пришли, почему поздно пришли? Естественно, я ее не видел в начале, я же был среди людей. Прям таким прокурорским тоном. Меня это на самом деле задело и я сказал эти слова. Я свои слова не отрицаю. Возможно, у нее неприятное лицо, возможно, у меня неприятное лицо. Что в этом такого? Это нормально.

- Если вам показалось, что она ведет себя неэтично, почему не сказали об этом, а обратили внимание на внешность?

- Я ей сказал: это мои проблемы. Почему я должен перед ней оправдываться, что я ходил и обошел все эти дома, в которых были разбиты окна. Я пошел по маршруту, по которому прошли эти молодые ребята. Я побеседовали с людьми, в том числе с людьми курдской национальности, успокоил их и где-то через час-полтора пришел, а она мне прям прокурорским тоном задает такие вопросы. Я хочу сказать, и запишите это обязательно, пожалуйста, что я знаю очень много достойных журналистов. И когда я их читаю, особенно Дело№ или Kaktus.media, радуюсь, что есть такие грамотные журналисты. Но есть такие, извиняюсь за выражение г..., которые хотят быть журналистами и позорят в целом журналистов. Просто смотреть на них стыдно. Она прям таким агрессивным тоном, как-будто я что-то сделал, начинает вести себя так. Меня это задело. Другая журналистка говорит: почему вы не встретились с турецкой диаспорой? Но извините, я только пришел со встречи, причем не с турецкой, а курдской диаспорой, Нельзя путать турков и курдами. Поэтому я думаю, что в достаточно культурной форме ответил, что она мне неприятна. Пусть как хочет, так и оценивает.

- Ясно. Но вот сейчас требуют вашей отставки. Вы будете извиняться?

- Перед ней я извиняться не буду. Комментарий я вам дал, пожалуйста, разошлите. А социальные сети я знаю, есть нанятые определенными людьми. Некоторые наши богатые бизнесмены, чиновники, депутаты нанимают по 5-10 человек. Они сидят там. Как они называются, тройлерами да?

- Тролли

- Об этом все знают. Один человек регистрируется под десятью никами и поливает. Что ж теперь, переживем и это.

- То есть вы не считаете, что ваш ответ и поведение нарушает этику общения с людьми и особенно этику чиновника?

- Я считаю, что как она отнеслась ко мне, я дал свой ответ. Я ругался не со всеми, а только с одной. С остальными я общался. Я дал интервью "Апрелю", 24.kg. Но если там были около 50-60 журналистом, если я одной не понравился, это не значит, что я со всеми портил отношения.

Напомним, утром после айт-намаза в селе Орок подрались подростки. Со слов матери одного из пострадавших, на ее сына и племянника накинулись подростки с дубинками. В итоге в больнице оказались двое, их состояние стабильное. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Хулиганство".

После инцидента стали собираться две группы мужчин, всего около ста человек. По официальной информации ГУВД Чуйской области, в результате конфликта в 15 домах разбиты стекла, сгорел сеновал.

Туда же приехало несколько автобусов с милиционерами, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. После разгона местных жителей 25-30 человек доставили в Сокулукский РОВД.

На ночь въезд в село закрыт, а территорию патрулирует милиция.

URL: https://kaktus.media/392607