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"Лицо не понравилось". Журналисты требуют отставки Туйгунаалы Абдраимова за грубость СМИ

Журналисты требуют отставки полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Они запустили в социальных сетях хэштег #Абдраимовкетсин.


Вчера во время конфликта в Ороке Абдраимов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что лицо одной из журналисток, которая задавала вопрос, ему не нравится. Он давал комментарий только журналистам "Ала-Тоо-24".

 

Журналисты считают, что чиновник тем самым нарушил закон и ограничил доступ к информации. Они собираются начать сбор подписи с требованием отставки Абдраимова, а также встретиться с ним лично.


Напомним, утром после айт-намаза в селе Орок подрались подростки. Со слов матери одного из пострадавших, на ее сына и племянника накинулись подростки с дубинками. В итоге в больнице оказались двое, их состояние стабильное. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Хулиганство".

 

После инцидента стали собираться две группы мужчин, всего около ста человек. По официальной информации ГУВД Чуйской области, в результате конфликта в 15 домах разбиты стекла, сгорел сеновал.

 

Туда же приехало несколько автобусов с милиционерами, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. После разгона местных жителей 25-30 человек доставили в Сокулукский РОВД.

 

На ночь въезд в село закрыт, а территорию патрулирует милиция.

 


 
URL: https://kaktus.media/392597

           

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