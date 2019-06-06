"Лицо не понравилось". Журналисты требуют отставки Туйгунаалы Абдраимова за грубость СМИ

Журналисты требуют отставки полпреда Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.
Они запустили в социальных сетях хэштег #Абдраимовкетсин.
Вчера во время конфликта в Ороке Абдраимов отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что лицо одной из журналисток, которая задавала вопрос, ему не нравится. Он давал комментарий только журналистам "Ала-Тоо-24".
Журналисты считают, что чиновник тем самым нарушил закон и ограничил доступ к информации. Они собираются начать сбор подписи с требованием отставки Абдраимова, а также встретиться с ним лично.
Напомним, утром после айт-намаза в селе Орок подрались подростки. Со слов матери одного из пострадавших, на ее сына и племянника накинулись подростки с дубинками. В итоге в больнице оказались двое, их состояние стабильное. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье "Хулиганство".
После инцидента стали собираться две группы мужчин, всего около ста человек. По официальной информации ГУВД Чуйской области, в результате конфликта в 15 домах разбиты стекла, сгорел сеновал.
Туда же приехало несколько автобусов с милиционерами, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. После разгона местных жителей 25-30 человек доставили в Сокулукский РОВД.
На ночь въезд в село закрыт, а территорию патрулирует милиция.
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