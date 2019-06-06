Сегодня, 5 июня, Первомайский районный суд Бишкека оставил Аиду Салянову под стражей до 26 июня.
Депутат-атамекеновка Асия Сасыкбаева, комментируя решение суда, заявила, что группы, виновные в незаконном освобождении Батукаева, хотят перевалить всю вину на Аиду Салянову.
Напомним, Аида Салянова была задержана милицией 3 июня в рамках возбужденного по факту незаконного освобождения из тюрьмы в апреле 2013 года кримавторитета Азиза Батукаева и была на 2 суток водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
В 2013 году Аида Салянова работала генпрокурором Кыргызстана, В том году закрывшие глаза на освобождение Азиза Батукаева тогдашний заместитель генпрокурора Людмила Усманова и спецпрокурор г. Нарына Майрамбек Акматалиев в своих показаниях указали, что приказ не препятствовать освобождению кримавторитета им дала тогдашний генпрокурор Аида Салянова.
Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org/
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