Асия Сасыкбаева: "Группы, виновные в незаконном освобождении Батукаева, хотят перевалить всю вину на Аиду Салянову"

Сегодня, 5 июня, Первомайский районный суд Бишкека оставил Аиду Салянову под стражей до 26 июня.

Депутат-атамекеновка Асия Сасыкбаева, комментируя решение суда, заявила, что группы, виновные в незаконном освобождении Батукаева, хотят перевалить всю вину на Аиду Салянову.

Напомним, Аида Салянова была задержана милицией 3 июня в рамках возбужденного по факту незаконного освобождения из тюрьмы в апреле 2013 года кримавторитета Азиза Батукаева и была на 2 суток водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В 2013 году Аида Салянова работала генпрокурором Кыргызстана, В том году закрывшие глаза на освобождение Азиза Батукаева тогдашний заместитель генпрокурора Людмила Усманова и спецпрокурор г. Нарына Майрамбек Акматалиев в своих показаниях указали, что приказ не препятствовать освобождению кримавторитета им дала тогдашний генпрокурор Аида Салянова.

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org/