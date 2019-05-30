Эксперты из Молдовы и Украины рассказали о том, как увеличить показатели по взысканию алиментов

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом шла речь в очередной сессии “Danaker Талкуу”.

Эксперты из Молдовы и Украины рассказали о том, как увеличить показатель взыскания долгов на основе судебных решений, и тем самым увеличить поступления в госбюджет.

28 мая в Бишкеке прошла очередная сессия Danaker Талкуу, в рамках которого обсудили местный и международный опыт работы судебных исполнителей. На мероприятии выступил начальник Управления по обеспечению исполнения судебных актов Нурлан Пирназаров, эксперт из Украины Валерий Притуляк, эксперты из Молдовы Роман Толмач и Оксана Новиков.

По словам Нурлана Пирназарова, в Кыргызстане исполняются почти 60% судебных решений. В основном это такие решения как: снос незаконных построек, об отобрании ребенка, о выселении, о восстановлении на должность и другие.

“Однако есть проблема по взыскании денежных средств. Это у нас хромает, потому что большая часть должников не платежеспособна”,- сказал он.

Тем не менее, по словам Пирназарова, не исключена возможность введения услуг частных судебных исполнителей.

Как отметил Роман Толмач, в Молдове практика частных исполнителей введена 9 лет назад.

“На территории Молдовы, в отличии от других государств-соседей, существуют только частные судебные исполнители. Что нас побудило к данной реорганизации? Низкая зарплата, отсутствие транспортных выплат и отсутствие мотивации у работников судебных исполнителей при судах работать на благо государства. После реформы обстоятельства улучшились. Судебный исполнитель теперь сам стал работодателем и руководит подчиненными и платит подоходный налог, кредиторы не жалуются, что решения судов не исполняются”,- сказал Роман Толмач.

Оксана Новиков привела статистику до и после реформы. Так, по ее словам, на 2009 год, когда в стране еще существовали судебные исполнители при судах, на их содержание из государственного бюджета выделялось 42 миллиона лей (или 2 335 477 долларов США). При этом в бюджет от взысканных сумм поступило лишь 16 миллионов лей (или 889 705 долларов США).

“На данный момент система судебных исполнителей обходится государству в 0 лей. Система работает за счет средств, которые взыскаются с должника. В 2017 году 1 исполнитель принес доход государству в 10 миллионов лей (или 556 066 долларов США), тогда как 300 человек в 2009 году в общем пополнили казну лишь на 16 миллионов лей”,- сказала эксперт.

Также в Молдове законодательством предусмотрено удержание части заработной платы должника на выплату алимента, либо устанавливается размер выплат от стоимости средней зарплаты, которая в стране составляет почти 350 евро.

“Здесь интерес ребенка ставится выше и если должника заставляют платить алименты, то тем самым косвенно заставляют найти работу и соджержать его же собственного ребенка. У нас есть должники, которые работают за границей. И если они там работают и получают зарплату, то мы подсчитываем на основе того дохода, что он получает за границей. А там больше. Например, в Италии только минимальная пенсия составляет 400 евро”,- подчеркнул Роман Толмач.

В Украине же существуют как государственные так и частные судебные исполнители. За 2018 год в общем судебными исполнителями (и частными и государственными) было взыскано 176 миллионов долларов только алиментов.

“Эти деньги получили дети от родителя, который должен был их содерджать”,- добавил Валерий Притуляк.

Эксперт отметил успешность работы частных исполнителей и на ряду ограничением прав должников на выезд за границу и управление транспорта, а также на владение оружием, он рассказал о новвоведениях.

“Задолжникам закрывают права доступа к топовым государственным службам. Так если чиновник имеет долг по алиментам, то его освобождают от должности. В то же время если должник не имеет работу, то ему предоставляют работу различной квалификации, чтобы он мог выплатить долг”, — рассказал Валерий Притуляк.

Во время обсуждения эксперты также затронули и другие темы, а также ответили на вопросы присутствующих.

Международные эксперты в настоящее время находятся в Бишкеке, где проводят тренинг для судебных исполнителей в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной организации по праву развития (IDLO) в партнерстве с Судебным департаментом.

Danaker Талкуу – это независимая площадка для диалога в вопросах верховенства закона в Кыргызстане.