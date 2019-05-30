Лесные экосистемы Кыргызстана, особенно горные лесные экосистемы, положительно влияют на интенсивность процесса таяния ледников,- глава Гослесагентства

Бишкек, “Саясат.kg”. В Бишкеке проходит Стартовый семинар “Вторая Национальная инвентаризация лесов Кыргызстана”

В Бишкеке проходит Стартовый семинар по реализации 2-й Национальной инвентаризации лесов Кыргызстана в рамках проекта Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) “Интегрированное управление лесными экосистемами Кыргызской Республики” при поддержке Всемирного банка и ГЭФ. Об этом сообщает пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Целью Стартового семинара является обеспечение устойчивого развития лесного сектора, сохранение биологического разнообразия через создание достоверной и актуальной информационной базой данных о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристик, внедрением принципов экосистемных услуг и адаптации к изменению климата.

В своем выступлении директор ГАООС и ЛХ Абдыкалык Рустамов отметил, что леса являются стратегически жизнено важным природным ресурсом. Они являются не только одним из ключевых факторов сохранности наших экосистем и благополучия Кыргызстана, но и соседних стран в Центральной Азии.

“Лесные экосистемы Кыргызстана, особенно горные лесные экосистемы, положительно влияют на интенсивность процесса таяния ледников. Тем не менее, мы должные принимать во внимание, что признанные мировым сообществом процессы изменения климата могут оказать влияние на состояние наших экосистем и биологического разнообразия - наши территории входят в регионы с высокой концентрацией видов растений и животных, а также наличием естественных ландшафтов и экосистем”,- подчеркнул глава ГАООС и ЛХ А. Рустамов.

“Кроме того, в борьбе по предотвращению деградации земель и сохранению влаги основная роль принадлежит лесному и растительному покрову, тем же лесам и пастбищам. Они имеют еще и свою уникальность, как всемирное наследие природы. Но, к сожалению в Кыргызстане за последние десятилетия наблюдается повышение антропогенной нагрузки на экосистемы. Для нас исключительно важно вовремя осуществлять эффективные профилактические меры, с тем, чтобы избежать впоследствии дорогостоящих инвестиций по востановлению лесов. Для этого, ГАООС и ЛХ ведет не только непрерывную работу по мероприятиям для эффективного устойчивого внутригосударственного использования различных ресурсов лесных экосистем и увеличению лесных массивов, но и предпринимается всевозможные условия по повышению потенциала лесных служб”,-добавил А. Рустамов.

Первая Национальная инвентаризация лесов в Кыргызстане была проведена в 2008-2010 годы при поддержки ФАО, где позволила собрать важную информацию о состоянии шести основных типов лесов Кыргызстана: еловые, орехово-плодовые, можжевеловые, фисташковые, кустарники и другие лиственные леса.

Национальная инвентаризация лесов (НИЛ) является важным элементом устойчивого государственного управления в области охраны, защиты, воспроизводства, рационального использования лесов, сохранения биоразнообразия, основой для выработки национальной лесной политики, поддержания и повышения роли лесов Кыргызстана для защиты окружающей среды, осуществления контроля за количественными и качественными изменениями лесов и информационного обеспечения потребности государственных органов, местных сообществ, частного сектора и гражданского общества в оперативной, достоверной и актуальной информации о состоянии и динамике лесов.

В рамках проекта проводится оценка данных о лесах на заранее отобранных систем пробных площадей (трактов) по Кыргызстану, а также анализ данных по административным районам, видам лесов, принадлежностям лесов. На пробных площадках измеряют свойства и лесные параметры деревьев и кустарников. Дополнительную картографическую информацию о лесах по всей лесной площади страны получают из данных дистанционного зондирования и существующих доступных картографических материалов.

Необходимо отметить, что инвентаризация лесов дает полную информацию о растительном покрове, позволяет создать полноценную карту видов лесов, оценить динамику произошедших изменений в сравнении с данными предыдущего исследования.

Результаты НИЛ помогут ответить на широкий круг вопросов. Прежде всего, определить потенциальную площадь лесовосстановления, долю старовозрастных деревьев, уровень сохранения биомассы и углерода в лесах, а также оценить запасы древесины. Свежие данные НИЛ позволят сделать выводы между управляемыми и охраняемыми территориями.

На мероприятие принимают участие представители Аппарата правительства КР, ГАООС и ЛХ, министерств и ведомств КР, Академии наук КР, а также представители международный и общественных организации в Кыргызстане.