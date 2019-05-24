«В Кыргызстане клановость - это менталитет и часть культуры»

Эксперты не верят в то, что семейные связи во власти возможно победить на законодательном уровне

В Кыргызстане клановость - часть культуры и политики, поэтому победить ее невозможно. Таким мнением с Vesti.kg поделилась политолог Чинара Эсенгул.

- Землячество и клановость - в крови нашего народа, это наша ментальность, но подобное явление встречается и у других народов, - отметила она. - Например, в Японии в свое время было разделение на местечковые союзы. Но я верю в теорию о том, что модернизация и экономическое развитие нашей страны может привести к тому, что негативные стороны клановости или семейного правления отойдут на второй план.

По мнению политолога, чтобы прийти к этому, во главу угла необходимо поставить верховенство закона и права, а также контроль за их исполнением.

- Если усилить эти институты, то сам вопрос о проблеме клановости отпал бы, - полагает Эсенгул. - Но вместе с тем необходимо развивать регионы и повышать уровень жизни населения. Если граждане в целом станут жить лучше, уже не будет так важно, какую семью ты представляешь или в каком регионе родился.

Между тем экс-вице-премьер Мира Джангарачева отметила, что побороть клановость в Кыргызстане вряд ли получится.

- Чтобы принять закон, который мог бы решить данную проблему, необходимо, чтобы правительство внесло его в парламент, а депутаты одобрили, - уточнила она в разговоре с Vesti.kg. - Но ни те, ни другие этого не сделают, потому что 90 процентов депутатов связаны с правительством. Они шантажируют чиновников, вызывают на ковер, оскорбляют их и унижают для того, чтобы устроить туда своих родственников и земляков. Парламентарии указывают министрам, как надо одеваться, какие носить часы и туфли. Правительство не считают за людей, но вместе с тем звонят и просят взять на работу своих родственников.

Мира Камилевна добавила, что между правительством и Жогорку Кенешем существует конфликт интересов, который никто не желает преодолеть.

- Это серьезная проблема, потому что мы находимся в таком кризисе, что все это может стать угрозой для будущего нации, - посетовала она. - Детям, которые завтра вырастут, мы оставляем беззаконие и разодранную страну. Но самое страшное, что это никого не волнует. Вот бабушка убила ребенка, и ни одна из женщин-депутатов не отреагировала на это. Все женщины-парламентарии должны были объединиться и сказать, что за насилие над детьми необходимо ввести смертную казнь. Каждую неделю убивают детей, но нет никаких слушаний и ужесточения ответственности. Клановость у нас каленым железом не вытравить - она в крови.

Поясним, депутат Каныбек Иманалиев в своем интервью отечественному СМИ отметил, что победить клановость и родственные связи во властных структурах возможно лишь в том случае, если против этого явления воспротивится общественность.

«Возможно, даже стоит принять закон против этого», - процитировали депутата журналисты.

vesti.kg

