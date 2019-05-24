В Бишкеке подыскивают участок для строительства нового стадиона стоимостью примерно в $60 млн.

В данное время изыскивается земельный участок под строительство стадиона.

В данное время изыскивается земельный участок под строительство стадиона. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбек Арпачиев.

По его словам, участок должен быть не менее 25 гектаров.

«Недавно в Душанбе построили стадион, который обошелся в 60 млн. долларов, исходя из этого расчета нам тоже нужно примерно столько же денег. Необходимо, чтобы на территории стадиона были бассейн, гостиница, залы по видам спорта и. т.д.», - сказал Арпачиев.

ИА "Кабар"