У самого популярного кыргызскоязычного издания «Супер инфо» новый владелец

У издания «Супер инфо» сменится владелец, в Минюст уже поступило заявление о перерегистрации.
Информацию об этом 24.kg подтвердил основатель газеты Кылычбек Султан.
Кроме того, в «Супер инфо» сменился главный редактор. Вместо Шаисты Шатмановой назначен Автандил Добулбеков.
По словам Кылычбека Султана, в настоящее время учредителями являются его жена Мээрим Султан и сын.
«Юридически я отношения к газете не имею. Но давно было желание ввести партнера. В последние несколько месяцев разворачиваются события — проверки ГСБЭП, судебные разбирательства. Вся госмашина повернулась против меня после того, как я озвучил тайны МИД. Давление почувствовала и моя семья. Решил, что неправильно втягивать моих близких. И решил, что надо переоформить газету», — пояснил он.
Озвучить имя нового владельца он отказался. Сообщил лишь, что это его дальний родственник.
Стоит отметить, что в соцсетях муссируется информация о том, что Кылычбек Султан продал издание за $2 миллиона. В связи с этим редакция переехала из здания, принадлежащего семье Омурбека Текебаева, в новый офис, расположенный в ТЦ «Эльдорадо».
Кылычбек Султан опроверг слухи о том, что газету приобрел бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, и настаивает, что новый владелец газеты — его дальний родственник. Он также не подтвердил информацию о сумме сделки размером $2 миллиона.
«Я отойду от газеты, даже разрешил коллективу критиковать меня. Пойду в политику. Сейчас выбираю, с какой партией пойти на парламентские выборы», — сказал Кылычбек Султан.
Он не исключает, что у издания может поменяться редакционная политика.
«Но сам я продолжу критиковать власть, буду в оппозиции, пока Сооронбай Жээнбеков не услышит меня», — резюмировал Кылычбек Султан.
«Супер инфо» — одно из самых многотиражных (60 тысяч экземпляров в неделю) кыргызскоязычных изданий в КР. У газеты также есть сайт и интернет-площадка Super-TV.
https://24.kg/obschestvo/118549/
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