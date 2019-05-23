Мужчины, против которых под давлением лжесвидетельствовал 13-летний мальчик, отпущены

После публикации статьи, ГУВД Чуйской области начало разбирательство и установило личности тех, кто угрожал подростку.

Редакция Kaktus.media писала, что 13-летней Максим Щербаков в Токмаке стал невольным свидетелем преступления, а двое мужчин по имени Адыл и Алимжан, угрожая мальчику убийством, заставили его дать милиции показания на троих молодых людей, которые к этому преступлению были непричастны.





После публикации статьи, ГУВД Чуйской области начало разбирательство и установило личности тех, кто угрожал подростку. Ими оказались О. А и К. А.

Сегодня, 23 мая, в отношении двоих мужчин Б. У. и А. А., которых под давлением оклеветал 13-летний Максим, дело было прекращено с учетом того, что Максиму угрожали убийством.



В ГУВД Чуйской области пояснили, что по факту принуждения к лжесвидетельствованию материал был зарегистрирован, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В ходе расследования установлено, что за О. А. и К. А., не зарегистрировано никакое оружие и в ходе обыска их домов не было выявлено никаких запрещенных предметов или оружия.

В настоящее время из числа наиболее опытных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД Токмака создана следственно-оперативная группа.

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