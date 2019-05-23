Адвокаты Текебаева обратились в суд по вновь открывшимся обстоятельствам

заключенного политика Омурбека Текебаева обратились в Верховный суд относительно пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Об этом Govori.TV сообщили защитники Текебаева Таалайгуль Токтакунова и Чынара Джакыпбекова.

По словам адвокатов, они обратились в прокуратуру с собранными материалами. Генпрокуратура ознакомилась с делом, после чего рекомендовала защитникам обратиться в Верховный суд.

Добавим, в 2018 году защита направила ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но Генпрокуратура отказала.

Отметим, председатель "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и его однопартийец Дуйшенкул Чотонов в 2017 году были обвинены в коррупции и осуждены на 8 лет лишения свободы на основании показаний российского гражданина Леонида Маевского о взятке в миллион долларов.

Источник: govori.tv, gezitter. org