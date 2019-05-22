Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев стал обладателем антипремии «Черная калоша»

Национальный деловой клуб собрался 20 мая на заседание. Эксперты, экономисты и бизнесмены встретились для того, чтобы высказать своё видение экономического развития страны.
В ходе обсуждения также были даны оценки и работе членов правительства. По решению бизнесменов, министр сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Кыргызстана Нурбек Мурашев как неэффективный руководитель получил самую низкую оценку и антипремию — статуэтку «Черная калоша».
На следующий день министр провел пресс-конференцию и сообщил, что «награду» ему еще не передали.
«Я хотел выслушать, какие предложения имеются со стороны предпринимателей, чтобы нам сообща работать в будущем.
Если они выскажут свои предложения по поводу экспорта в 2019 году, то мы прислушаемся к ним. Есть мысли работать совместно в этом направлении»- сказал министр.
Нурбек Мурашев отметил, что приглашал главу Национального делового клуба Сергея Пономарева, но тот на встречу не пришел.
Напомним, Нурбек Мурашев был назначен главой Минсельхоза в конце 2016 года. Его персона постоянно подвергается критике.
Так, во время интервью на тему низких цен на картофель и убытках фермеров главе Минсельхоза журналист вручил несколько килограммов гнилой картошки. Такой жест журналист сделал, чтобы наглядно показать Мурашеву к чему на самом деле приводят прогнозы министерства.
Минсельхоз весной прошлого года призвал фермеров сажать картофель. Однако осенью вопреки прогнозам корнеплод был настолько дешевым – 5 сомов за кг, что его стало убыточно продавать. Тогда министерство предложило подождать, заявив, что картошка подорожает. Но этого не произошло, а продукция начала гнить.
Elgezit. KG
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