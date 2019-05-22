На расположенном на границе Таджикистана и Кыргызстана кладбище, где вчера произошел конфликт, похоронили 91-летнего жителя

Ситуация в местности Эски мазар села Кара-Бак Баткенского района стабильная, сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на пограничных представителей.

После проведенных переговоров военнослужащие пограничной службы Таджикистана покинули данный участок. В селе Кара-Бак сегодня, 21 мая, скончался местный житель А.Ы., 1928 года рождения. Его похоронили на этом кладбище.

На этом участке границы находятся военнослужащие пограничной службы Кыргызстана. Вместе с тем, местные жители просят руководство полномочного представительства правительства в Баткенской области и Госрегистра приехать и разъяснить им относительно использования данных земель. По информации сельчан, эта земля ранее находилась в пользования жителей села.



Государственная пограничная служба КР распространила сообщение:

«20 мая в селе Кара-Бак Баткенского района в местности Эски мазар произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызской Республики и пограничным нарядом Республики Таджикистан. Конфликт разгорелся из-за того, что неизвестные лица взломали дверь сарая, где хранились рабочие инструменты, принадлежащие гражданам Кыргызстана.

Здание сарая находится в 5-6 метрах от условной линии государственной границы на территории Республики Таджикистан.

Данный участок местности не описан, но фактически использовался гражданами Кыргызстана. Кыргызстанцы хотели починить дверь, однако пограничный наряд Таджикистана воспрепятствовал этому. Пограничники Кыргызстана прибыли на место конфликта и провели переговоры с пограничными представителями Таджикистана, по итогам которых таджикская сторона согласилась с тем, чтобы кыргызстанцы провели работы по восстановлению двери сарая и его дальнейшему использованию. Таджикская сторона также провела разъяснительную работу с пограничным нарядом, который нес службу на данном участке границы».

Военнослужащие ГПС КР совместно с представителями органов местного самоуправления провели разъяснительную работу с местным населением.

Это уже второй по счету инцидент, произошедшей на этом кладбище. Так, 23 января собрались жители двух приграничных сел — жители таджикского села потребовали снести возведенный навес на мусульманском кладбище, который якобы был построен на неописанном участке государственной границы.

Около 6 часов вечера с кыргызской стороны собрались около 100 сельчан, с таджикской около 50 жителей. Причиной возникшего недопонимания стал построенный около 2 меясцев назад навес на кладбище, территорию которого кыргызская сторона считает своей. Навес был построен с целью хранения необходимого инвентаря для раскопки могил и защиты от дождя и снега. Таджикская сторона потребовала снести его, объясняя это тем, что на данном участке якобы нельзя было возводить данный объект.

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