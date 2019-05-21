На кыргызстанско-казахстанской границе вновь образовались очереди из фур

Перед пунктом пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном с кыргызстанской стороны вновь образовались очереди из грузовых автомобилей.

К вечеру 19 мая на КПП скопилось около 50 фур, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

Причиной заторов, по информации ГПС, является ужесточение проверки казахстанскими пограничниками. Кыргызстанская сторона, как сообщается, пропускает грузовики беспрепятственно.

На прошлой неделе в Интернете появилось видео конфликта между водителями и пограничниками. В ГПС Кыргызстана сообщают, что случай произошел на территории Казахстана.

Бишкек заявляет о нарушениях Казахстаном требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободном передвижении товаров. Ужесточение проверок Казахстан нередко объясняет борьбой с контрабандой.