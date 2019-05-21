На кыргызстанско-казахстанской границе вновь образовались очереди из фур

Перед пунктом пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном с кыргызстанской стороны вновь образовались очереди из грузовых автомобилей.
К вечеру 19 мая на КПП скопилось около 50 фур, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.
Причиной заторов, по информации ГПС, является ужесточение проверки казахстанскими пограничниками. Кыргызстанская сторона, как сообщается, пропускает грузовики беспрепятственно.
На прошлой неделе в Интернете появилось видео конфликта между водителями и пограничниками. В ГПС Кыргызстана сообщают, что случай произошел на территории Казахстана.
Бишкек заявляет о нарушениях Казахстаном требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободном передвижении товаров. Ужесточение проверок Казахстан нередко объясняет борьбой с контрабандой.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!