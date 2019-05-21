Вышел сборник документов "Великая российская революция 1917 года и мусульманское движение"

Книга рассчитана на широкие круги научной общественности.



Великая российская революция 1917 года и мусульманское движение [Текст] : сборник документов и материалов / сост., предисл. и примеч. С.М. Исхаков ; Институт российской истории Российской академии наук ; Научный совет Российской академии наук по истории социальных реформ , движений и революций . - М. ; СПб. : Институт российской истории РАН ; Центр гуманитарных инициатив , 2019 . - 494, [2] с. - (Historia Russica). ISBN 978-5-8055-0357-4

Сборник посвящен мусульманскому движению России в 1917-1918 гг. - его характеру и идейным основам, природе и динамике, эволюции и лидерам, роли в революционном процессе в центре и на национальных и региональных пространствах Российской империи и Российской/Советской республики.

Публикуемые документы позволяют по-новому взглянуть на ряд устоявшихся в историографии трактовок революционного периода, на место в нем этого народного движения.

Книга рассчитана на широкие круги научной общественности.

Источник - Институт российской истории РАН

