Книга рассчитана на широкие круги научной общественности.
Великая российская революция 1917 года и мусульманское движение [Текст] : сборник документов и материалов / сост., предисл. и примеч. С.М. Исхаков ; Институт российской истории Российской академии наук ; Научный совет Российской академии наук по истории социальных реформ , движений и революций . - М. ; СПб. : Институт российской истории РАН ; Центр гуманитарных инициатив , 2019 . - 494, [2] с. - (Historia Russica). ISBN 978-5-8055-0357-4
Сборник посвящен мусульманскому движению России в 1917-1918 гг. - его характеру и идейным основам, природе и динамике, эволюции и лидерам, роли в революционном процессе в центре и на национальных и региональных пространствах Российской империи и Российской/Советской республики.
Публикуемые документы позволяют по-новому взглянуть на ряд устоявшихся в историографии трактовок революционного периода, на место в нем этого народного движения.
Книга рассчитана на широкие круги научной общественности.
Источник - Институт российской истории РАН
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