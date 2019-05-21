Директору музея ИЗО Юристанбеку Шыгаеву грозит скандальное увольнение. Его заподозрили в махинациях с картинами

Сам он признал, что при сканировании повредил работу знаменитого художника и готов возместить ущерб. В Минкультуре создали комиссию

В редакцию Vesti.kg из собственных источников поступила информация о том, что директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств им. Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев якобы совершил некие махинации с одной из картин музея. По неподтвержденным данным, речь может идти о попытке вынести из музея подлинную работу и заменить ее на копию.

Vesti.kg решили разобраться в ситуации и обратились за комментарием к председателю Союза художников КР Таалайбеку Усубалиеву, который не очень охотно согласился говорить на эту тему.

- Вам бы следовало прийти в Министерство культуры с просьбой дать вам интервью, - ответил Таалайбек Сыдымаевич. - Поскольку они (Министерство культуры) сами хотят осветить это. Мы все переживаем за нашу культуру. Естественно, сейчас рановато что-либо говорить. Мои слова могут преподнести неправильно. Я реставрирую картины бесплатно. Безусловно, за некоторые работы мне платят деньги. Кто бы ни пошел против нашей культуры, вне зависимости от того - друг он или земляк, я буду говорить и объяснять, что это неправильно. В данном случае идут проверки. А так я всегда готов связаться с журналистами и дать объективную оценку, потому что этому случаю нужно дать объективную оценку. Если человек виноват - то виноват. Если же невиновен - пусть докажет это. Свое отношение пока не буду говорить. Надо чуть-чуть подождать. Там есть своя комиссия. Они дадут заключение. Есть своя процедура.

Вместе с тем Усубалиев отметил, что данный факт рано или поздно стал бы известен общественности. Однако продолжил говорить так же расплывчато.

- Той информацией, которой я владею, пока рано делиться, - повторил он. - Надо подождать комиссию. Если комиссия начнет искажать наш закон, тогда придется давать эту информацию. Потому что мы все должны быть патриотами Кыргызстана. Мне обидно от того, что другие художники находятся в стороне. Я вхожу в эту комиссию. Юристанбек Абдиевич приходил ко мне, просил сделать реставрацию. Я ответил ему, что ее пока рано делать. Сначала нужно оценить ущерб, который он нанес. Обидно, что люди хотят сделать все чужими руками.

Он также добавил, что многие художники предпочли отмалчиваться на эту тему.

- Я призываю к объективности, - заявил Таалайбек Сыдыманович. - В ином случае будет катастрофа. Почему другие художники не дают интервью? Они ведь тоже знают об этом. Я скажу объективно после того, как выйдет решение комиссии. Меня просили не говорить об этом пока. Это дело все равно выплывет. Его скрыть уже никак невозможно. Хочется, чтобы все было справедливо. Комиссия должна была еще 18-го числа вынести решение. Сегодня вроде бы они завершают проверку.

Вместе с тем он сообщил, что сам Юристанбек Шыгаев признал свою вину.

- Другое, что есть у меня, относится к совсем другому делу, - продолжил он. - Просто художники жаловались, что Шыгаев там что-то не сделал.

Внутренние непонимания. А что касается данного дела, то Юристанбек Абдиевич 13 или 14-го числа в музее признал свою вину. Он не отрицает, что неправильно поступил. Комиссия будет определять ущерб. Он (Шыгаев) готов возместить его. Мы должны его выслушать. Он сказал, что сканировал работу. Самое главное, что он признает это. Он собирается уйти по собственному желанию.

В заключение Усубалиев еще раз отметил, что объективную оценку действиям Шыгаева может дать только Минкульт.

- Шыгаев разговаривал с министром культуры, - сказал он. - Мне звонил и предлагал быть свидетелем того, как он напишет (заявление). Никто его уходить не заставляет. Видимо, он сам решил. Никто не имеет права давить на него. Мы в аудиозаписи слышали, что он сам говорит: «Я морального права не имею». Когда человек признает свою вину, значит, есть шанс к исправлению. Он не отказывается от этого. Говорит, что брал работу, сканировал ее. Правда, сначала говорил о том, что выносил ее (работу), а потом сказал, что не выносил. В музее она была. Он говорит, что пригласил в качестве свидетеля одну русскую девушку, которая хотела подтвердить это. Но в итоге, когда юрист хотел взять с нее объяснительную, та убежала.

Далее Vesti.kg связались с министром культуры, информации и туризма Азаматом Жамангуловым, который не стал отрицать, что в курсе данной ситуации.

- Мне известно об этом, - признался он. - Я создал специальную комиссию, чтобы проверили все эти факты. Надо подождать результаты. Если же все подтвердится, то примем меры.

В свою очередь сам директор музея ИЗО Юристанбек Шыгаев, к которому Vesti.kg также обратились за комментарием, заявил, что за свой счет возместит нанесенный музею ущерб.

- Я сканировал работу, - подтвердил он. - Подлинник стоит в музее. Мне известно о том, что создана комиссия. Насчет картины: каждый художник имеет право делать даже копии во всех музеях мира. Есть определенные стандарты. Тем более я художник. Хотел изучить классику. Правда, немножко повредил картину. Я готов возместить ущерб за свой счет. Речь идет о картине Сверчкова (Николай Егорович Сверчков). На картине были лошадь и собака. Комиссия уже приняла решение и сказала, чтобы я ее отреставрировал. Мои коллеги из Беларуси, Казахстана, Украины сделают это. Там незначительный ущерб. При сканере стекло горячее было. У нас же нет режима температуры. Когда картину привезли в кабинет, она дала трещину.



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