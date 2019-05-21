Следующее заседание политсовета СДПК состоится 24 мая 2019 года

Решение об этом принято на очередном заседании социал-демократов
Сегодня, 20 мая, состоялось заседание постоянного комитета при политсовете Социал-демократической партии Кыргызстана.
В ходе заседания утверждены составы комитетов СДПК. Также определена дата очередного заседания политсовета СДПК, которое состоится 24 мая 2019 года.
Кроме того, заслушана информация о фактах политического преследования со стороны властей отдельных членов политсовета и активистов СДПК.
Пресс-служба СДПК
vesti.kg
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