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Следующее заседание политсовета СДПК состоится 24 мая 2019 года

Решение об этом принято на очередном заседании социал-демократов

 

Сегодня, 20 мая, состоялось заседание постоянного комитета при политсовете Социал-демократической партии Кыргызстана.

 

В ходе заседания утверждены составы комитетов​ СДПК. Также определена дата очередного заседания политсовета СДПК,​ которое состоится 24 мая 2019 года.​

 

Кроме того, заслушана информация о фактах политического преследования со стороны властей отдельных членов политсовета и активистов СДПК.​ ​

 

 

 

 

Пресс-служба СДПК

 vesti.kg 

           

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