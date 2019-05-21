В некоторых районах Бишкека отключат газ.
Об этом сообщает ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По данным компании, это связано с ремонтно-восстановительными работами.
«Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: с 20 до 22 мая в Бишкеке на улице Профессора Зимы; с 21 до 24 мая в селе Орто-Сай на улице Карбоз уулу Келдибек; с 22 до 24 мая в Бишкеке на улице Сыдыгалиева. Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования», – говорится в сообщении.
Автор К-Nеws
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