В некоторых районах Бишкека отключат газ

В некоторых районах Бишкека отключат газ.

Об этом сообщает ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По данным компании, это связано с ремонтно-восстановительными работами.

«Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: с 20 до 22 мая в Бишкеке на улице Профессора Зимы; с 21 до 24 мая в селе Орто-Сай на улице Карбоз уулу Келдибек; с 22 до 24 мая в Бишкеке на улице Сыдыгалиева. Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования», – говорится в сообщении.

Автор К-Nеws