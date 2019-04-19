Первый был в Пекине

Первый Форум женщин Шанхайской организации сотрудничества прошел в мае прошлого года в городе Пекине, столице КНР.
Прекрасные представительницы, высокие гости из 16 стран семьи ШОС, международных организаций, институтов ООН, научных и деловых кругов обсудили актуальные темы в деле продвижения гендерного равенства, в создании устойчивого развития общества.
Главная тема форума — “Объединение сил женщин для содействия совместному развитию”. Всего в его работе приняли участие более 200 делегатов.
На церемонии открытия выступила заместитель председателя ПК ВСНП, председатель Всекитайской федерации женщин, госпожа Шэнь Юэюэ, которая отметила высокий международный авторитет ШОС, ее роль в международной системе региональных взаимоотношений, а также те задачи, которые стоят перед женщинами.
В этой связи госпожа Шэнь призвала участников форума укреплять прагматичное сотрудничество, наращивать гуманитарные связи между женщинами на принципах “Шанхайского духа”, открытости, инклюзивности и доверия.
В своем выступлении генеральный секретарь ШОС (ныне бывший) Рашид Алимов отметил исторический момент проведения Первого форума женщин накануне саммита ШОС в г. Циндао (КНР), а также особую роль женщин в общественном и политическом строительстве общества, которая объективно возрастает.
“Сегодня уровень участия женщин в сферах экономики составляет в среднем 49 процентов. Растет представительство женщин в парламентах, где оно составляет почти 20 процентов, а число женщин на уровне министров — 10 процентов. Это наглядно демонстрирует приверженность лидеров наших стран международным обязательствам по целям в области устойчивого развития, в обеспечении действенного гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин”, — подчеркнул в своем выступлении Рашид Алимов.
Нина НИЧИПОРОВА
"Вечерний Бишкек"
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