Законопроект о защите детей от вредного контента приведет к цензуре СМИ

Законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию» может привести к цензурированию СМИ.

Так считает юрист ОФ «Институт медиа полиси» Алтынай Исаева.



Она отметила, что в законопроекте предлагается создание уполномоченного органа, который будет контролировать распространение информации, проведение информационной экспертизы, возрастную маркировку.

Но непонятно, как поставщик информации будет решать, наносит она вред детям или нет.

«Поставщиков ставят в такие условия, когда они несут риски и должны будут обращаться в уполномоченный орган за экспертизой. Получается инструмент цензурирования СМИ», — сказала юрист.



Алтынай Исаева добавила, что в стране есть законы, которые регулируют работу СМИ, в них четко прописано, какая информация не должна распространяться: порнографическая, экстремистская, унижающая честь и достоинство.

Она полагает: госорган поставит поставщиков в зависимое положение, что может расцениваться как коррупционный риск.

Напомним, что депутаты разработали законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/115162/