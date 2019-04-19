Законопроект о защите детей от вредного контента приведет к цензуре СМИ

Законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию» может привести к цензурированию СМИ.
Так считает юрист ОФ «Институт медиа полиси» Алтынай Исаева.
Она отметила, что в законопроекте предлагается создание уполномоченного органа, который будет контролировать распространение информации, проведение информационной экспертизы, возрастную маркировку.
Но непонятно, как поставщик информации будет решать, наносит она вред детям или нет.
«Поставщиков ставят в такие условия, когда они несут риски и должны будут обращаться в уполномоченный орган за экспертизой. Получается инструмент цензурирования СМИ», — сказала юрист.
Алтынай Исаева добавила, что в стране есть законы, которые регулируют работу СМИ, в них четко прописано, какая информация не должна распространяться: порнографическая, экстремистская, унижающая честь и достоинство.
Она полагает: госорган поставит поставщиков в зависимое положение, что может расцениваться как коррупционный риск.
Напомним, что депутаты разработали законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию».
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