При крушении Boeing 747-400F на Дача-Су, вне таможенного терминала находились 2 пустые фуры

Бишкек, “Саясат. kg”. Вслед за грузовым самолетом на борту № 1 летел экс. глава государства со своей семьей из Китая, после очередного отпуска.

В ЖК КР 17апреля 2019 г. генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов отчитался о проделанной работе за 2018 г. и на вопросы депутатов –почему дело по Дача-Су не довели до конца? Он ответил, что по данному факту Генеральная прокуратура 14 января 2019 г. возобновила уголовное дело. “Сейчас начато досудебное разбирательство. Все будет рассмотрено эффективно” –заявил глава надзорного органа. Дальность полета грузового самолета Boeing 747-400 F составляет 13 тыс.500 км, а расстояние между Гонконгом и Стамбулом составляет 8 тыс. 027 км. Совершать огромный крюк, более 2 тыс. км, через аэропорт “Манас” г. Бишкек, Кыргызстан с дозаправкой и смены членов экипажа не было такой критической необходимости. Только была необходимость доставки груза и его разгрузка в главной воздушной гавани Кыргызстана.

Во время крушения авиалайнера на Дача-Су в аэропорту “Манас”, вне таможенного терминала в зоне недоступности видеонаблюдения и видеофиксации находились 2 большегрузные автомобильные фургоны, с грузоподъемностью 30 тонн. Неоднократно возле аэропорта “Манас” сотрудниками МВД, ГСБЭП, КГНБ, ТС -2 фуры груженные под “завязку”контрабандным товаром арестовывались и помещались в таможенный терминал. Однако, при проведении следственных мероприятий, контрабандный груз таинственно исчезал. Это тому доказательства, что последний смертоносный, незаконный товар, унесший жизни 35 кыргызстанцев, поставлялся на постоянной основе.

По неподтвержденным данным, такой же груз доставлялся в 52 раз.Экс. президентом КР, экс. мэрами г. Бишкек идействующими председателями комитетов ЖК КР была организована устойчивая, преступная и мафиозная группировка и налажена коррупционная “серая” схема высшими государственными деятелями, которые клялись и обязывались беспощадно, бескорыстно и яростно бороться с системной и политической коррупции в Кыргызстане. Вслед за грузовым самолетом на борту № 1 летел экс. глава государства со своей семьей из Китая, после очередного отпуска. Президентский воздушный авиалайнер, после крушения грузового судна на Дача-Су, приземлился в аэропорту “Иссык- Куль в селе Тамчи 16 января 2017 г.Двухдневный рабочий визит,5-6 января 2017 г. походил на секретную деловую миссию. Так как поездка проводилась без сопровождения официальных лиц и без журналистов. При встрече руководством КНР никаких соглашений и документов не были подписаны. А затем экс. президент продлил пребывание в Китае, взяв очередной “отдых” с 9 по 14 января 2017 г.. Временная парламентская комиссия, по определению принадлежности груза, перевозимых на борту самолета была создана 19 января 2016 г. и завершила свою работу 29 июня 2016 г..

Ряд депутатов по разным причинам исключили из членов комиссии, а остальные отказались озвучивать итоги нескольких “интересных” моментов депутатского расследования. В день трагедиина Дача –Су была создана правительственная комиссия, по расследованию причин крушения грузового турецкого самолета. Председателем и заместителем комиссии являлись нынешние руководители главного исполнительного органа. И поэтомунынешний глава республиканского надзорного органа сможет ли “эффективно” провести уголовное расследование по Дача-Су и довести его до конца. Все-таки надо определить чей же был товар в грузовом самолете, ради которой высокопоставленные чиновники хотели еще больше преступно и незаконно обогатиться, несмотря многочисленные гибели простых граждан Кыргызстана, не имеющих собственных крыш над головой. Крушение иностранного грузового, воздушного судна, с преступным товаром экс. “государственных воров в “конституции”” и гибель местных граждан- это настоящая трагедия народа Кыргызстана

Общественный деятель Р. Умбеталиев.