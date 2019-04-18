Депутат: Переселение памирских кыргызов в КР оказалось лишь пиаром правительства

Аида Исмаилова возмущена тем, что у переселенцев до сих пор нет ни жилья, ни работы. За два года они так и не получили гражданство

Памирских кыргызов привезли в Кыргызстан и забыли о них - им приходится просто выживать. Об этом на пленарном заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Аида Исмаилова.

- Два года назад в Кыргызстан привезли 50 этнических кыргызов из Памира, - напомнила она. - Но до сих пор у них ни жилья, ни работы - они просто выживают. Два года переселенцы бьются, чтобы получить гражданство, но их постоянно заставляют ездить в Бишкек. Как они смогут это сделать, если у них нет денег и они не знают город? Госорганы, которые занимались их переселением, теперь говорят, что предлагали переехать лишь детям для обучения, но об их родителях речи не было.

Исмаилова отметила, что по закону этнические кыргызы имеют право получить гражданство в упрощенном порядке, даже не выходя из подданства другой страны. Кроме того, кайрылманам положено выделять земли в безвозмедное пользование.

- Ничего этого они не получили, - посетовала она. - Много средств для их интеграции выделяют доноры. Правительство закупало для них мебель, только ставить ее некуда - домов ведь нет. И неизвестно, куда шли все эти деньги. Кое-кто из правительства пропиарился, когда привез их в Кыргызстан, а теперь люди страдают. Прошу создать межведомственную группу, чтобы узнать, куда шли средства и почему все эти вопросы до сих пор не решены.



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