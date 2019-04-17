Сайт написал о связи Анжелики с Доо-Чынгызом. Анжелика подала в суд

Певица Анжелика подала в суд на сайт Nazarnews.kg. Об этом она сообщила в сторис Instagram.



"Я подала в суд на этих уродов. Уже второй год как пишут, что хотят", - написала она и опубликовала скриншот новости с сайта. Также она указала имя журналиста этого сайта и пожелала ей гореть в аду.

Сайт сообщил, что кримавторитета Чынгыза Жумагулова, более известного под прозвищем Доо-Чынгыз, якобы задержали в доме у Анжелики. По этому поводу певица и обратилась в суд.



Напомним, в Бишкеке был задержан криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по кличке Доо-Чынгыз. Его задержали на улице Исанова.

Спецоперацию проводили сотрудники СКМ МВД, ГУВД совместно с СОБР. Ранее член ОПГ Чынгыз Жумагулов был объявлен в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления.





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