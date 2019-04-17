Генпрокурор сказал депутату Рысалиеву, что его еще допросят по делу Батукаева

Откурбек Джамшитов напомнил, что дело «вора в законе» было возобновлено в январе этого года
Экс-глава МВД, депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев был допрошен в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева.
В ходе заслушивания отчета генерального прокурора Откурбека Джамшитова депутат Зарылбек Рысалиев поинтересовался, на какой стадии находится дело Батукаева.
- Данное дело было возобновлено в январе, вас уже допрашивали в качестве свидетеля, вас еще пригласят, - ответил Джамшитов.
VESTI.KG
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