Кто «прокурор»? Икрамов или Строкова?

«Ты никто, или ты прокурор?»

Вчера на заседании Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заместитель председателя комитета Тазабек Икрамов вступил в словесную перепалку с депутатом Евгенией Строковой, членом упомянутого комитета. Дошло до того, что они начали говорить друг другу: «Ты никто, или ты прокурор?» Слова Тазабека, озвученные в качестве заместителя председателя, неправильно были поняты Строковой, которая сказала:

«Исключение Икрамова из фракции «Онугуу» вызывает вопрос – законно ли то, что он находится на посту заместителя председателя комитета. Во-вторых, Икрамов ведет себя очень грубо, защищает некоторые министерства, поэтому нельзя давать ему функции модератора».

Создается ощущение, что они невзлюбили друг друга еще до этого и ситуация перешла в открытую конфронтацию в комитете. Как известно, Строкова неоднократно критиковала министерства, сообщая о неважном положении учреждений образования и здравоохранения в столице. Не уступающий ей Икрамов решил тоже сказать кое-что о Строковой.

«Евгения Строкова и Аида Исмаилова самоуправствуют, специально создают комиссии, проверяют некоторые министерства, мешают работе», - сказал Икрамов. «Вы кто, прокуроры?» - в гневе заявил Икрамов. В итоге дело дошло до того, что они начали говорить друг другу: «Ты никто». Остановились они только по просьбе председателя Молдобековой и депутата Жанара Акаева.

Источник: газета «Факты.kg» №15 от 16.04.2019 / стр. 3, gezitter. org