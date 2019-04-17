Адвокат Сапара Исакова обратился в Бишкекский горсуд

Адвокат обвиняемого в коррупции при модернизации бишкекской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Сапара Исакова обратился в Бишкекский городской суд с ходатайством по изменению меры пресечения своего подзащитного.

В этой связи назначенное на 17 апреля судебное разбирательство в Свердловском районном суде не состоится. Такую информации представил "Азаттыку" адвокат Замир Жоошев:

- На судебном заседании 10 апреля Свердловский районный суд рассмотрел меру пресечения всех обвиняемых по данному делу и вынес решение о продлении [содержания под стражей] до 12 июня. Мы выступили против этого решения и обратились в Бишкекский городской суд. Наше сегодняшнее обжалование остановит завтрашний суд.

Адвокат Замир Жоошев обратился в суд с ходатайством по освобождению Сапара Исакова под домашний арест. Однако суд отверг ходатайство.

Рассмотрение уголовного дела по коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека началось 18 февраля в Свердловском районном суде. Судебное заседание прошло закрыто. Ходатайство адвоката об открытом заседании было отклонено.

Обвинение в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ предъявлено 8 лицам. Среди них бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и другие экс-руководители.

Сами обвиняемые настаивают на своей невиновности.

Источник: "Азаттык", gezitter. org