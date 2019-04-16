Государственная регистрационная служба: выявлено нарушение в 7,3 млн сомов при выплате зарплаты

Счетная палата провела плановый аудит исполнения сметы бюджетных средств и сметы доходов и расходов средств специального счета и использования иных средств в ГРС и ее подведомственных организациях за 2017 год.

В рамках аудита установлены нарушения при выплате заработной платы на общую сумму 7,3 млн сомов. Из них: необоснованные выплаты составили 1,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 5,5 млн сомов.

В частности, в нарушение постановления правительства от 27 апреля 2015 года №258 в Центральном аппарате, Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава и Департаменте кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество начислены надбавки в размере 25% за вредность работы за компьютером на общую сумму 3,7 млн сомов. Таким образом, выплата надбавок произведена без определения воздействия на рабочие места ионизирующего излучения.

Также несмотря на указание на нарушение в акте предыдущего аудита за 2016 год, Департаментом регистрации населения и актов гражданского состояния в 2017 году вновь на основании приказа от 2015 года №36 допущены выплаты надбавок за вредность работы за компьютером в размере 15-25%. В результате необоснованно начислено 2 млн сомов.

Согласно ст. 6 Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам неналоговых доходов, внутреннего аудита и признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» со стороны Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество подлежат возврату в бюджет денежные средства в виде расходов и доходов специального счета в размере 8,8 млн сомов.

По результатам аудита руководству ГРС предписано устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки, а также рассмотреть ответственность лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.

Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш, аппарат президента, Совет безопасности, правительство и объект аудита.

Источник: газета «Мантыш» №11 от 16.04.2019 / стр. 4, gezitter. org