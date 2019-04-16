Предприятия "Кыргызнефтегаз" и "Кыргыз темир жолу" перейдут в собственность России?

В последние дни в социальных сетях муссируется информация о переходе предприятий "Кыргызнефтегаз" и "Кыргыз темир жолу" в собственность России.

Работы в данном направлении были начаты ещё в 2017 году во времена президентства Алмазбека Атамбаева. Вопрос активизировался в 2019 году, подписываются документы с Россией по сотрудничеству в данных направлениях. Идет ли здесь речь о сотрудничестве, или Россия ставит целью перевести в свою собственность стратегические предприятия?

"Кыргызнефтегаз" и "Кыргыз темир жолу" продают. Гражданский активист Гульжигит Исаков заявил "Марал", что депутаты опасаются говорить об этом и озвучивают гражданским активистам. По его словам, у депутатов не хватает решимости поднять эту проблему на парламентском заседании, между тем другие готовят предприятия к продаже:

- Депутаты боятся и не могут сами озвучить, поэтому звонят нам. Сказали, что с января этого года усилились действия по продаже "Кыргызнефтегаза" и "Кыргыз темир жолу" идёт процесс подписания документов. В целом эти работы начались ещё в 2017 году. Их цель – найти какой-либо предлог и продать России два предприятия. Народ обманывают заявлениями о сотрудничестве, а, по сути, намереваются преобразовать в открытое акционерное общество и передать в собственность. Тогда мы ничего уже не сможем сделать.

Пресс-секретарь "Кыргыз темир жолу" Эркин Каимов заявил о недостоверности информации о продаже предприятия России. По его мнению, передача госпредприятия в собственность другой страны – это абсурд. Просто подписан меморандум президентами двух стран для совместной работы России и Кыргызстана:

- До этого мы проводили специальную пресс-конференцию и разъясняли общественности. "Кыргыз темир жолу" никогда продаваться не будет. Это абсурд, потому что как можно продать госпредприятие другой стране? Просто речь идет о совместной работе железнодорожных предприятий РФ и КР.

Когда мы обратились к главе совета директоров ОАО "Кыргыз темир жолу" Мелису Тургунбаеву, он ответил, что не располагает информацией относительно этого:

- Я не осведомлён об этих делах. Всё знает правительство, оно занимается работой в данном направлении.

Депутат V созыва ЖК Равшан Жээнбеков сказал, что право проводить переговоры по "Кыргыз темир жолу" с Китаем есть не только у Кыргызстана, но и у России, и отметил обязательность учета национального интереса:

- Я не счел правильными недавние слова главы правительства "присоединим "Кыргыз темир жолу" к российскому "Газпрому". Почему всем должны управлять русские, почему должны им продавать? Наши проявляют робость. А если вдруг будет продано предприятие "Кыргыз темир жолу", то как они потом ответят перед историей? Есть национальный интерес. Почему они об этом не думают?

Среди подписанных на прошлой неделе при участии российского и кыргызского президентов двусторонних документов значится и Дорожная карта по инвестициям в нефтегазовую отрасль. В документе указана передача "Газпрому" активов и имущества компании "Кыргызмунайгаз". Документ подписали глава российского "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов. На данный момент правительство ещё не дало разъяснений относительно условий передачи российскому "Газпрому" активов "Кыргызмунайгаза". Выслушать четкую позицию правительства по данному вопросу не представилось возможности.



Источник: maralfm.kg, gezitter.org