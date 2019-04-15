Ассоль Молдокматова просит президента обратить внимание на дело Суталинова

Ассоль Молдокматова просит президента обратить внимание на ситуацию с тяжелобольным Муратом Суталиновым, который находится под арестом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.





Телеведущая напомнила, что несколько лет назад она сама столкнулась с раком и сейчас продолжает бороться с недугом и получает химиотерапию. Поэтому телеведущая хорошо знает, какие мучения испытывает Суталинов. Она просит Сооронбая Жээнбекова вмешаться в дело осужденного экс-генерала. Молдокматова надеется, что общественность сможет "достучаться до сердца" президента.

"Сооронбай Шарипович! Вы - гарант Конституции, и мы - кыргызстанцы - доверили Вам лично свои судьбы - судьбу народа и страны. Почему подобные издевательства происходят в КР? До какой поры будет длиться этот беспредел?!

Почему держат в местах не столь отдаленных М.Суталинова при 4-й стадии онкологии?! Я знаю не понаслышке, что такое адский недуг "онкология", который сжирает тебя изнутри и ты каждый раз прилагаешь максимальные усилия для ежедневной борьбы с болезнью и преодолению сложнейшего пути к исцелению! Верю, что Вы услышите наши Просьбы и нам удастся достучаться до вашего сердца! Глас большинства: "Суталинова - необходимо освободить!" - написала Молдокматова (стиль и орфография сохранены. - Прим. Kaktus.media).



Напомним, экс-глава ГКНБ Мурат Суталинов приговорен к 20 годам лишения свободы по делу об убийстве митингующих 7 апреля. Задолго до вынесения приговора стало известно, что Суталинов тяжело болен. Сейчас у него рак 4-й стадии. ГСИН выдала заключение о возможности освободить Суталинова из-под стражи, но Ленинский райсуд отказал в удовлетворении ходатайства. Сейчас дело рассматривает Бишкекский горсуд, но заседание все время откладывается.

Ранее Гульнара Суталинова писала обращение на имя Сооронбая Жээнбекова. В поддержку Суталинова высказались омбудсмен Токон Мамытов, депутат Улугбек Ормонов, Клуб генералов МВД, Коалиция против пыток.



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