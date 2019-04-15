"Бил по почкам, требовал деньги". В колонии заключенный встретил потерпевшего и отомстил

В колонии заключенный получил дополнительный срок за избиение новичка и вымогательство у него денег.
Постановление размещено на сайте Верховного суда.
Имена изменены.
В апреле 2017 года Батырбека приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В июне этого же года его направили для дальнейшего отбывания срока в учреждение №3, расположенное в Ысык-Атинском районе Чуйской области.
В сентябре 2017 года в это же учреждение попал Тилек, который был потерпевшим по делу Батырбека, из-за чего последний его возненавидел.
Увидев новичка, Батырбек начал обвинять его в том, что из-за него он был осужден, и стал требовать от Тилека выплачивать ему денежную компенсацию ежемесячно, в противном случае он угрожал применить насилие и убить, при этом избив потерпевшего, нанося удары в область почек.
Тилек, испугавшись за свою безопасность, обратился с заявлением в оперативный отдел учреждения. Там приняли решение спрятать обратившегося в камере штрафного изолятора.
Во время судебного заседания подсудимый Батырбек свою вину признал частично. Заключенный сказал, что потребовал с новоприбывшего 10 тыс. сомов в качестве моральной компенсации, и Тилек якобы согласился принести деньги в обусловленное время. Однако вместо этого "закрылся в ШИЗО".
Батырбек подчеркнул, что не избивал Тилека, лишь поговорил с ним.
Тилек рассказал на суде, что звонил с телефона Батырбека своей жене, чтобы она передала деньги. Но телефон увидели сотрудники колонии и изъяли аппарат, после чего потерпевший не смог найти деньги. Боясь за свою безопасность, он написал заявление, чтобы его водворили в ШИЗО.
Тилек подчеркнул, что заявление в отношении подсудимого написала его жена, и он об этом не знал. Потерпевший также отметил, что Батырбек не избивал, поэтому он не имеет к нему никаких претензий.
Сотрудники колонии дали показания, что посадили Тилека в ШИЗО по его заявлению об обеспечении безопасности, так как Батырбек вымогал у него деньги.
Суд признал Батырбека виновным, присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему приговору и определил окончательно к отбытию 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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