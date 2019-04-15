В Судебном департаменте рассказали, как принимали сотрудников с поддельными дипломами

Выяснилось, что конкурсная комиссия не обязана проверять на подлинность документы, которые предоставляют граждане при поступлении на работу

Комиссия Судебного департамента при Верховном суде КР не проверяет на подлинность дипломы кандидатов при приеме на работу. Об этом Vesti.kg сообщил статс-секретарь ведомства Сталбек Калмаков.

- На конкурсную комиссию не возложена обязанность проверять на подлинность документы, которые предоставляют граждане при поступлении на работу, - пояснил он. - Если в дальнейшем выясняется, что диплом оказался подделкой, то принимаются меры в отношении самого гражданина.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в Судебном департаменте с 2016 по 2018 годы секретарем судебного заседания и помощником судьи работал Ч.А. с поддельным дипломом бакалавра.

Кроме того, по данным надзорного органа, с 2016 года по настоящее время гражданка Г.Д. занимает должность главного специалиста отдела. Данная сотрудница предоставила поддельный диплом о присвоении академической степени магистра.

Калмаков в свою очередь пояснил, почему указанная сотрудница не отстранена от занимаемой должности.

- Как известно, сейчас Генпрокуратурой ведет досудебное производство, по окончанию которого будет дана юридическая оценка, - отметил он. - Что касается специалиста, который продолжает работать, то у нее есть ранее предоставленная степень бакалавра, что позволяет ей оставаться на должности.

В заключение статс-секретарь добавил, что Судебный департамент также проведет служебное расследование по вышеуказанным фактам.





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