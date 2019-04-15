В стране началась война кримавторитетов

Ровно год назад 6 марта президент Сооронбай Жээнбеков в резиденции «Ала Арча» встречался с руководителями средств массовой информации.

Тогда я, как редактор газеты «Ачык саясат плюс», сказала свое слово об организованной преступности. Сделала упор на влиянии кримсферы на Иссык-Куле. Задавала вопрос: Какие меры будут приняты против организованной преступной группы - ОПГ? Президент Сооронбай Жээнбеков записал мой вопрос, сообщил, что будет противостоять ОПГ. С тех пор прошел год. Вот результат!

Началась непримиримая борьба двух огромных преступных групп. Началась война «воров в законе» Камчы Кольбаева (Коля киргиз) и Улана Токтосунова (Сакал). Эта война не кончится, продолжится! Легло черным пятном на лицо власти избиение и убийство двух джигитов из ОПГ Сакала. Преступная группа, посягнувшая на жизнь человека, совершившая «беспредел», относится к ОПГ Камчы Кольбаева - известный джигит Чынгыз Жумагулов (Доо Чынгыз). Этот джигит только недавно вышел из тюрьмы, оказывается, чествуя, преподнесли ему в подарок Лексус 570, провели ритуал тулоо. В том месте стояли вместе кримавторитет Оша Кадыр Досонов (Дженго) и Камчы Кольбаев. Чынгыз Жумагулов считается одним из самых доверенных, легких на подъем, проворных джигитов Камчы Кольбаева. Распространилась информация, что этот джигит сейчас начал много беспорядков в криминальном мире, проводит «разборки». «Слава» МВД, допустившему «беспредел»!

Кстати, и заместитель (министра) Мирлан Каниметов тоже «нездоров». Борьба с организованной преступностью считается прямой обязанностью Каниметова. Он обязан ответить за сегодняшний «беспредел»! В следующих номерах своей газеты мы подробней напишем о ребятах Сакала, убитых Доо Чынгызом, а также о криминальных разборках.

(продолжение следует)

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 12.04.2019/стр.1, gezitter. org