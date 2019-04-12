«Отец меня учил, что лежачего не бьют». Заявление против Бабанова отзывают

Алга Кылычов утверждает, что именно его обращение легло в основу уголовного дела против экс-лидера «РАЖ». Теперь он выступает в защиту экс-кандидата в президенты

Член политсовета СДПК Алга Кылычов написал Сооронбаю Жээнбекову, в Генеральную прокуратуру и ГКНБ письмо, в котором отозвал свое заявление против экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова, ранее поданное им в ЦИК. Об этом Vesti.kg рассказал он сам.

- В 2010 году я создавал народные дружины, все беспорядки и межэтнические столкновения испытал на своей шкуре, - отметил он. - Я на самом деле написал заявление на Омурбека Бабанова в ЦИК по поводу его высказываний во время выступления в рамках предвыборной кампании, потому что опасался, что те слова могут взбудоражить людей. Однако я не просил привлечь его к уголовной ответственности. В моем заявлении было лишь указано, что необходимо сделать предупреждение по данному поводу. Позже я узнал, что мое заявление хотят использовать в уголовном деле против Бабанова. Но ведь его вину так и не смогли доказать. Иначе бы уже давно прошел суд. Да и эксперты, в том числе зарубежные, не нашли в его словах ничего противозаконного.

Алга Зарипович против того, чтобы его заявление стало инструментом в политической борьбе.



- Я сам не испытываю симпатии к Омурбеку Бабанову и вряд ли буду испытывать, - сказал он. - Однако то, что происходит сейчас, очень похоже на политические гонения. Когда я был главой госпредприятия «Дан», сам столкнулся с бесконечными проверками со стороны Генпрокуратуры и Финполиции. После выборов мою деятельность проверили буквально под микроскопом. Все пытались что-то найти. Я понимаю слова Бабанова о том, что он уехал из страны во избежание гонений против соратников. Я ведь тоже покинул свой пост, чтобы мой коллектив не трогали. Но проверки идут до сих пор.

Член СДПК полагает, что демократия в нашей стране тогда станет настоящей, когда начнут исполняться законы.

- Мое заявление используют в уголовном деле, но я ведь не обращался в Генпрокуратуру или ГКНБ, - посетовал он. - Я писал в ЦИК. Поэтому я прошу, чтобы мое заявление отозвали и не марали мое имя в этих играх. Отец меня научил, что лежачего не бьют. Но именно так сейчас поступают с Бабановым. На выборах за него проголосовало 600 тысяч человек. Надо уважать их мнение.

Напомним, экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова обвиняют в разжигании межнациональной и межэтнической розни. Причиной обвинения стало его публичное выступление в ходе предвыборной кампании.

vesti.kg